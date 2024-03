«Όλα δείχνουν πως η Κέιτ Μίντλετον πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου», υποστηρίζει Βέλγος δημοσιογράφος

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Μαρκ Ρος, ανταποκριτής της Le Monde στο Λονδίνο και ειδικός στα του Οίκου των Ουίνδσορ, έκανε αποκαλύψεις για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον στο περιοδικό Gala

Την περασμένη Παρασκευή η Κέιτ Μίντλετον συγκίνησε το κοινό όταν αποκάλυψε πως στα τέλη Φεβρουαρίου διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβάλλεται σε προληπτικές χημειοθεραπείες. Η μέλλουσα βασίλισσα όμως δεν αποκάλυψε ούτε τη μορφή του καρκίνου, ούτε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται με το παλάτι του Κένσινγκτον στη σχετική ανακοίνωση να δηλώνει πως δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον και ζήτησε να μην γίνονται εικασίες για το θέμα.

Την Πέμπτη ο Βέλγος δημοσιογράφος Μαρκ Ρος, ανταποκριτής της Le Monde στο Λονδίνο από το 1997 και ειδικός στα του Οίκου των Ουίνδσορ έκανε αποκαλύψεις για την υγεία της πριγκίπισσας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό περιοδικό Gala.Ο Ρος δήλωσε πως κανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περίμενε να ακούσει την είδηση ότι η Κέιτ Μίντλετον διαγνώστηκε με καρκίνο αφού το παλάτι του Κένσινγκτον είχε αποκλείσει αυτή την πιθανότητα (Τον Ιανουάριο όταν η πριγκίπισσα υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα). Ο ίδιος υποστήριξε πως, σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, η Κέιτ Μίντλετον υποβλήθηκε σε υστερεκτομή και πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου. «Όπως η ίδια δήλωσε υποβάλλεται σε προληπτικές χημειοθεραπείες που μπορεί να τις κάνει στο σπίτι και δεν χρειάζεται να επισκεφθεί νοσοκομείο», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος αποκάλυψε πότε θα επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντα η Κέιτ Μίντλετον

Σχετικά με το πότε η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντα, ο Ρος αποκάλυψε πως το πιθανότερο είναι να δούμε σε επίσημη εμφάνιση την μέλλουσα βασίλισσα τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, είναι πολύ πιθανό να δώσει το παρών στις βασιλικές ιπποδρομίες του Άσκοτ (θα διεξαχθούν από 18 - 22 Ιουνίου). «Γνωρίζοντας πως προσέχει την εικόνα της, αυτή θα επιστρέψει όταν αισθάνεται πως έχει αναρρώσει πλήρως», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

«Πριγκίπισσα του λαού» και η Κέιτ Μίντλετον όπως η Νταϊάνα

Ο Ρος υποστήριξε πως ένα πράγμα είναι σίγουρο, το παλάτι δεν θα δώσει στη δημοσιότητα νέα ανακοίνωση για την υγεία της πριγκίπισσας. Σε ερώτηση, αν οι πρόσφατες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο για την Κέιτ Μίντλετον μπορεί να συγκριθούν με το κυνήγι των παπαράτσι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο Βέλγος δημοσιογράφος υποστήριξε πως είναι διαφορετικές περιπτώσεις καθώς εκείνη την περίοδο η Νταϊάνα δεν ήταν πλέον μέλος της βασιλικής οικογένειας και είχε αφεθεί στο έλεος των παπαράτσι.

Ο Μαρκ Ρος είπε για την Κέιτ Μίντλετον: «Η Κέιτ Μίντλετον είναι πολύ προστατευμένη, έχει ανθρώπους γύρω της, δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Η μόνη σύγκριση που μπορεί να γίνει (με την Νταϊάνα) είναι η ετικέτα "πριγκίπισσα του λαού" ή "πριγκίπισσα στις καρδιές" (του λαού). Ο ίδιος δήλωσε πως η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να μιλήσει για τον καρκίνο με βίντεο και όχι με επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι καθώς «ως ερασιτέχνης φωτογράφος που έχει ασχοληθεί και με τη μόδα, θεωρεί πως η εικόνα είναι πολύ σημαντική. Προσέχει πολύ την εικόνα της, γυμνάζεται πολύ, τρώει ελάχιστα και όπως έχει πει η βασίλισσα Ελισάβετ "πρέπει να σε βλέπουν για να σε πιστέψουν" (you have to be seen to be believed)».