Κέιτ Μίντλετον: Η μάχη με τον καρκίνο και το δύσκολο Πάσχα του 2024

Η μάχη που δίνει η Κέιτ Μίντλετον με τον καρκίνο κάνει την ίδια και την οικογένειά της να περάσουν ένα δύσκολο Πάσχα, το 2024.

Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο την Παρασκευή 22 Μαρτίου, δέκα μέρες πριν από το Πάσχα των Καθολικών. Καθώς η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβάλλεται σε προληπτικές χημειοθεραπείες δεν θα δώσει το «παρών» την Κυριακή του Πάσχα (31 Μαρτίου για την εκκλησία της Αγγλίας) στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον πως πάσχει από καρκίνο συγκίνησε τον κόσμο:

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK