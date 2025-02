«Θέλουν να μας εξαλείψουν»: Δύο έφηβες τρανς αθλήτριες αμφισβητούν το διάταγμα Τραμπ για τη συμμετοχή τους στα αθλήματα

Δύο τρανς μαθήτριες δημόσιου λυκείου στο Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ αμφισβητούν το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Τραμπ που επιδιώκει να απαγορεύσει στα τρανς κορίτσια και γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικείες αθλητικές ομάδες, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου.

Οι έφηβες ζήτησαν την Τετάρτη από το δικαστήριο να προσθέσει τον Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της κυβέρνησής του ως κατηγορούμενους σε αγωγή που κατέθεσαν οι μαθήτριες το περασμένο καλοκαίρι σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής του σε σχολικά αθλήματα για κορίτσια.

Η πολιτεία είχε θεσπίσει νόμο τον Αύγουστο που απαγόρευε στα διεμφυλικά κορίτσια να συμμετέχουν σε αθλήματα για κορίτσια από την πέμπτη δημοτικού έως και την τρίτη Λυκείου. Οι δύο μαθήτριες αρχικά μήνυσαν τα σχολεία τους και τους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους της πολιτείας, ζητώντας από το δικαστήριο να αποφανθεί ότι μπορούσαν να αγωνίζονται σε ομάδες που αντιστοιχούσαν στην ταυτότητα φύλου τους.

Η κατάθεσή τους στο δικαστήριο την Τετάρτη φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται δικαστικά η συνταγματικότητα του εκτελεστικού διατάγματος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τίτλο «Keeping Men Out of Women's Sports (Κρατώντας του άνδρες μακριά από τον γυναικείο αθλητισμό)».

Το διάταγμα, που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα, απαγορεύει ουσιαστικά τη συμμετοχή τρανς αθλητών σε ομάδες κοριτσιών και γυναικών, δίνοντας εντολή στο υπουργείο Παιδείας να ερευνήσει τα σχολεία που δεν συμμορφώνονται και να αποσύρει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση τους. Είναι ένα από τα πολλά διατάγματα με τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει την κυβερνητική αναγνώριση των διεμφυλικών Αμερικανών.

Στην αγωγή, οι δύο έφηβες αποκαλούν τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου «γενική πρόθεση να αρνηθεί στα τρανς άτομα τη νομική προστασία και να εξαλείψει τα τρανς άτομα από την κοινωνία».

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής εξέδωσε τον Σεπτέμβριο προσωρινή διαταγή που επέτρεπε στις δύο αθλήτριες, τη 16χρονη Parker Tirrell, 16 ετών, και τη 15χρονη Iris Turmelle, να παίζουν σε αθλητικές ομάδες κοριτσιών όσο εκκρεμούσε η αγωγή τους. Όμως η οδηγία του Τραμπ θέτει το δικαίωμα συμμετοχής τους και πάλι σε κίνδυνο, όπως αναφέρεται στην κατάθεση.

«Έπαιξα ποδόσφαιρο - δεν συνέβη τίποτα κακό», δήλωσε η Parker, μαθήτρια στο Plymouth Regional High School, σε συνέντευξή που παραχώρησε πριν μερικές ημέρες στους New York Times. «Δεν ήταν όλοι χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά φάνηκε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους έπαιζα δεν ανησυχούσαν υπερβολικά».

Αλλά όταν γύρισε σπίτι από το σχολείο την περασμένη Τετάρτη, η μαμά της της μετέφερε κάποια δυσάρεστα νέα.

«Μου είπε ότι ο Τραμπ είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που απαγόρευε στα τρανς κορίτσια να παίζουν αθλήματα», δήλωσε η Parker στους New York Times, προτού προσθέσει.

«Το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλει (ο Τραμπ) για να με εμποδίσει να αθλούμαι φαίνεται εξαιρετικά μεγάλο, χωρίς να υπάρχει πολύ καλός λόγος».

"I'm not a boy. I'm a girl. My safety, well-being, and sense of belonging matter just as much as anyone else's." Parker Tirrell is suing to overturn NH's ban on boys in girls' sports. How will puberty blockers and estrogen affect his safety and well-being? #HB1205 pic.twitter.com/SDmSahG89X