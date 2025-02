Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: Γιορτάζει την απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ για τις τρανς αθλήτριες

Με μία ανάρτηση στα social media, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ γιορτάζει την απαγόρευση του θέσπισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τρανς γυναίκες και κορίτσια που συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα.

Με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, η - γνωστή για τις απόψεις της σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς - συγγραφέας του Χάρι Πότερ, γιόρτασε το τελευταίο εκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου, που στοχεύει στα δικαιώματα της τρανς κοινότητας.

«Τα τελευταία χρόνια, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και αθλητικές ενώσεις επέτρεψαν σε άνδρες να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα. Αυτό είναι εξευτελιστικό, άδικο και επικίνδυνο για τις γυναίκες και τα κορίτσια και στερεί από τις γυναίκες και τα κορίτσια την ισότιμη ευκαιρία να συμμετέχουν και να διαπρέπουν στον ανταγωνιστικό αθλητισμό», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 5 Φεβρουαρίου.

Η συγγραφέας αναρτώντας μία φωτογραφία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, στην οποία είναι περιτριγυρισμένος από νεαρές γυναίκες και κορίτσια αφού υπέγραψε το διάταγμα, έγραψε χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια σε κάθε άτομο της αριστεράς που κάνει εκστρατεία για να καταστρέψει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Χωρίς εσάς, δεν θα υπήρχαν τέτοιες εικόνες».

Congratulations to every single person on the left who’s been campaigning to destroy women’s and girls’ rights. Without you, there’d be no images like this. pic.twitter.com/mzR7l5k1OW