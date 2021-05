Έπειτα από τις σφοδρές επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών, τις οποίες δέχεται εδώ και εβδομάδες, ο Άντονι Φάουτσι βρήκε έναν νέο επικριτική: τα κρατικά ΜΜΕ της Κίνας.

«Η ελίτ των Αμερικανών εκφυλίζεται περαιτέρω ηθικά και ο Φάουτσι είναι ένας από αυτούς», ήταν ο τίτλος σκληρού άρθρου που έγραψε αυτή την εβδομάδα ο Χου Σαϊτζίν, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Global Times.

Στο άρθρο του κατηγόρησε τον κορυφαίο Αμερικανό λοιμωξιολόγο ότι «καλλιεργεί ένα τεράστιο ψέμα σε βάρος της Κίνας», προωθώντας τη θεωρία ότι ο κορωνοϊός «ξέφυγε» από εργαστήριο της Γουχάν. Άλλο άρθρο στην ίδια εφημερίδα κατηγορούσε τον Φάουτσι ότι «πρόδωσε Κινέζους επιστήμονες».

Η οργή επικεντρώνεται σε δηλώσεις που έκανε ο Φάουτσι πρόσφατα, ότι πλέον δεν είναι πεπεισμένος πως η πανδημία του κορωνοϊού προήλθε από τη φύση. «Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ερευνούμε τι συνέβη στην Κίνα, μέχρι να εξακριβώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τι έγινε», δήλωσε σε συμπόσιο στις 11 Μαΐου ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μεταδοτικών Ασθενειών των ΗΠΑ.

Με τις δηλώσεις αυτές ο Φάουτσι φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από την άποψη που είχε εκφράσει παλιότερα, ότι πιθανότητα ο κορωνοϊός μεταδόθηκε από ζώο στον άνθρωπο.

Μετά τις δηλώσεις του Άντονι Φάουτσι ήρθε η αποκάλυψη της Wall Street Journal για έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τρεις ερευνητές από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν αρρώστησαν τόσο τον Νοέμβριο του 2019 που χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο. Κάτι που ίσως εντείνει τις πιέσεις για πλήρη διερεύνηση του ενδεχομένου να «ξέφυγε» ο ιός από το εργαστήριο της Γουχάν.

Η Κίνα, όπως αναμενόταν, απέρριψε κατηγορηματικά το δημοσίευμα. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Ζάο Λιγιάν, σχολίασε ότι είναι «απολύτως ασύμφωνο με τα στοιχεία», ενώ επικεφαλής του εργαστηρίου έκανε λόγο για «απόλυτο ψέμα».

Στο μεταξύ, τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ ξεσπούν κατά του Φάουτσι, λέγοντας ότι εντάχθηκε σε έναν «πόλεμο ενάντια στην Κίνα». Η επίθεση αυτή στον κορυφαίο Αμερικανό λοιμωξιολόγο αποτελεί μια μεταβολή σε σύγκριση με τον θετικό τρόπο που τον είχαν παρουσιάσει στο παρελθόν τα κινεζικά ΜΜΕ.

Πέρυσι, καθώς ο Φάουτσι επανειλημμένα διαφώνησε δημοσίως με τον τότε πρόεδρο Τραμπ για τη διαχείριση της πανδημίας, τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ έγραφαν διθυράμβους για τον επιστήμονα, για τον επαγγελματισμό και το θάρρος του να πει την αλήθεια.

Πάντως ο Φάουτσι έκανε διευκρινίσεις για τις δηλώσεις που τον έβαλαν στο στόχαστρο. Την Τρίτη δήλωσε στο CBS ότι δεν έχει αλλάξει η άποψή του για την προέλευση του κορωνοϊού. Ακόμη θεωρεί «εξαιρετικά πιθανό» να προήλθε από τη φύση, προτού περάσει από τα ζώα στον άνθρωπο.

«Από τη στιγμή που κανείς δεν είναι 100% σίγουρος, είναι ανοιχτός σε λεπτομερή έρευνα. Ο δρ. Φάουτσι είπε ότι αυτό δεν σημαίνει πως πιστεύει ότι ο ιός εμφανίστηκε αρχικά σε εργαστήριο, όπως αρκετοί υπονόησαν», έγραψε ακόμη στο Twitter η δημοσιογράφος του CBS Γουέιτζα Τζανγκ, για τη συνομιλία της με τον λοιμωξιολόγο.

Dr. Fauci said that does not mean he believes the virus first emerged in a lab, as some have suggested.



He does not know anything about the three researchers at the Wuhan lab who sought hospital care in November 2019 as reported by the WSJ.