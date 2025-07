Συρία: Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί από τις ένοπλες συγκρούσεις

Η κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε την απόσυρση των ενόπλων δυνάμεών της από την επαρχία Σουέιντα, η οποία κατοικείται κυρίως από Δρούζους, τερματίζοντας τέσσερις ημέρες σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ του στρατού και τοπικών ενόπλων ομάδων Δρούζων, που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 500 νεκρούς.

Σε ομιλία του την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ αλ-Σάραα, δήλωσε ότι οι τοπικές δυνάμεις των Δρούζων θα αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλεια στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη για να αποφευχθεί μια ευρύτερη σύρραξη.

«Επιλέξαμε τα συμφέροντα των Σύρων αντί για το χάος και την καταστροφή», δήλωσε ο Αχμέτ αλ-Σάραα. «Στόχος μας ήταν να μη βυθιστεί η χώρα σε νέο πόλεμο, τη στιγμή που προσπαθεί να ανακάμψει».

Η ανάφλεξη ξεκίνησε από τοπική διαμάχη μεταξύ Αράβων Βεδουίνων και ενόπλων Δρούζων, η οποία εξελίχθηκε σε ανοιχτή σύγκρουση. Οι Δρούζοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την είσοδο των κυβερνητικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα πολύνεκρες μάχες.

Following Israeli air strikes in central Damascus and other cities, Syrian President Ahmed al Sharaa reaffirmed the country’s commitment to protecting the Druze community, denouncing Tel Aviv’s brazen attempts to destabilise and divide the Syrian people pic.twitter.com/HyXsRVOHfV — TRT World (@trtworld) July 17, 2025

Πάνω από 500 νεκροί και δεκάδες εν ψυχρώ εκτελέσεις

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι συγκρούσεις άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 500 νεκρούς. Οι απώλειες περιλαμβάνουν 79 Δρούζους μαχητές και 154 αμάχους, εκ των οποίων 83 εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από δυνάμεις των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών. Από την άλλη πλευρά, σκοτώθηκαν 243 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και 18 Βεδουίνοι μαχητές, ενώ τρεις Βεδουίνοι θανατώθηκαν αυθαίρετα από Δρούζους. Επίσης, 15 κυβερνητικοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Outskirts of the Druze city of Majdal Shams on the Golan Heights. Hundreds of Druze have reportedly crossed the border into Syria to fight for their people.#druzegenocide #Syria pic.twitter.com/ZZgJfaItkp — RYAN4ZION (@ryan4zion) July 16, 2025

Το Ισραήλ επενέβη στρατιωτικά, πλήττοντας το αρχηγείο του συριακού υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό και αρκετούς στόχους στον νότο. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως τα πλήγματα αποτελούσαν «μήνυμα» προς τον πρόεδρο της Συρίας σχετικά με τα γεγονότα στη Σουέιντα.

Ο Σάραα καταδίκασε τις ισραηλινές ενέργειες ως «ευρείας κλίμακας επιθέσεις σε πολιτικές και κρατικές εγκαταστάσεις», προσθέτοντας πως η κλιμάκωση αποφεύχθηκε χάρη σε διαμεσολάβηση από τις ΗΠΑ, αραβικά κράτη και την Τουρκία.

Πρόκειται για τη σοβαρότερη εσωτερική κρίση για το καθεστώς της Δαμασκού μετά τα γεγονότα του Μαρτίου στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου 1.500 κυρίως Αλαουΐτες πολίτες σκοτώθηκαν μετά από αποτυχημένη επίθεση υπολειμμάτων του παλαιού καθεστώτος.

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον για τη μειονότητα των Δρούζων

Η μειονότητα των Δρούζων, που αποτελεί την πλειοψηφία στην επαρχία Σουέιντα, διατηρεί διακριτή στάση έναντι των νέων εξουσιών της Δαμασκού μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Παρά τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης ενός καθεστώτος αυτονομίας, δεν έχει υπάρξει συμφωνία που να ορίζει σαφώς τη θέση τους στο νέο πολιτικό τοπίο.

Οι τελευταίες συγκρούσεις επιδείνωσαν την αποξένωση πολλών από την τοπική κοινότητα. «Προτιμώ να πεθάνω παρά να με κυβερνούν αυτοί. Τουλάχιστον θα πεθάνω με αξιοπρέπεια», δήλωσε ένας 25χρονος πολιτικός μηχανικός, που έχασε δύο ξαδέλφους του την Τρίτη.

Παράλληλα, ορισμένοι θρησκευτικοί ηγέτες των Δρούζων, όπως ο Γιούσεφ Ζαρμπούα, τάχθηκαν υπέρ της συνεννόησης με τη Δαμασκό. Ωστόσο, άλλοι, όπως ο σεΐχης Χικμάτ αλ-Χίτζρι, απέρριψαν κάθε ιδέα συνεργασίας με το καθεστώς.

Ο Σάραα αναγνώρισε ότι σημειώθηκαν παραβιάσεις εναντίον αμάχων, αποδίδοντάς τις σε «παράνομες ομάδες». Δήλωσε ότι το κράτος θα διασφαλίσει την απόδοση δικαιοσύνης: «Οι Δρούζοι συμπολίτες μας τελούν υπό την προστασία του κράτους και του νόμου. Όποιος τους έβλαψε θα λογοδοτήσει».

Την κατάπαυση του πυρός χαιρέτισε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μέσω ανάρτησης στο X. Ο Ρούμπιο κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τη συμφωνία.

Marco Rubio called the situation in Syria a “misunderstanding” between the Israeli and the Syrian side.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/xQaNIllYbh — AF Post (@AFpost) July 16, 2025

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως για την κατάσταση στη Συρία

Ο ίδιος απέδωσε τις συγκρούσεις σε «ιστορικές, βαθιές αντιπαλότητες» και χαρακτήρισε την ισραηλινή επέμβαση αποτέλεσμα «παρεξήγησης» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Διπλωμάτες ανέφεραν ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως για την κατάσταση στη Συρία.

Παρά τις ανακοινώσεις περί απόσυρσης των στρατιωτικών δυνάμεων, παραμένει ασαφές αν οι υπηρεσίες ασφαλείας (όπως η γενική ασφάλεια) θα παραμείνουν στην περιοχή. Η επαρχία της Σουέιντα συνεχίζει να διαπραγματεύεται το καθεστώς της στο νέο συριακό κράτος, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις ανέδειξαν τις εσωτερικές διαιρέσεις εντός της κοινότητας των Δρούζων.

Παράλληλα, η κρίση απείλησε να ανατρέψει τη σχετική πρόοδο στις σχέσεις Συρίας–Ισραήλ, με τις ισραηλινές επιθέσεις να αποτελούν τις πρώτες έπειτα από αρκετούς μήνες.

Οι δύο πλευρές είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατα επαφές ασφαλείας στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, με τη συριακή ηγεσία να εμφανίζεται ανοικτή στο ενδεχόμενο εξομάλυνσης των σχέσεων.

Η ένταση προκάλεσε οργή και εντός του Ισραήλ, με δεκάδες Δρούζους πολίτες να διασπούν τον συνοριακό φράχτη την Τετάρτη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός συνεργάζεται για την υποστήριξη των Δρούζων και κάλεσε τους Ισραηλινούς πολίτες να μην περάσουν τα σύνορα.

Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι εργάζονται για την ασφαλή επιστροφή των πολιτών που τα διέσπασαν.

Με πληροφορίες από Guardian, AFP, Reuters