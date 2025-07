Επίθεση Ισραήλ στη Συρία: Οι on air αντιδράσεις παρουσιαστών στην τηλεόραση

Το Ισραήλ επιτέθηκε νωρίτερα στη Δαμασκό της Συρίας, βομβαρδίζοντας το υπουργείο Άμυνας που βρίσκεται κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη ημέρα ισραηλινών πληγμάτων στο έδαφος της Συρίας, όπου σημειώνονται σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας και τοπικών μαχητών Δρούζων στη νότια πόλη Σουέιντα.

Η στιγμή του βομβαρδισμού του υπουργείου μεταδόθηκε ζωντανά από αρκετές εκπομπές που βρίσκονταν «στον αέρα» εκείνη τη στιγμή.

Ο παρουσιαστής του τηλεοπτικού καναλιού Al Arabiya, ο οποίος βρίσκεται σε ζωντανή μετάδοση, ακούει τον θόρυβο από το ισραηλινό πλήγμα και μετά από λίγα δευτερόλεπτα γυρίζει το κεφάλι του για να δει το έχει συμβεί.

The moment the Israeli Air Force carried out an airstrike on the General Staff building in Umayyad Square in central Damascus. pic.twitter.com/bgtZqJjK2o