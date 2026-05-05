Συνελήφθη υπάλληλος της FAA: Έγραφε στον Ντόναλντ Τραμπ «θα σε σκοτώσω»

Υπάλληλος της Federal Aviation Administration (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ) συνελήφθη, καθώς φέρεται να απειλούσε ότι θα κάνει κακό στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 35χρονος με το όνομα Dean DelleChiaie, φέρεται να χρησιμοποίησε υπολογιστή της εργασίας του για να ερευνήσει τα σχέδιά του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ειδικότερα, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο DelleChiaie χρησιμοποίησε τον κυβερνητικό υπολογιστή του για να αναζητήσει διαδικτυακά πληροφορίες «σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής όπλου σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση».

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, ο ύποπτος φέρεται επίσης να πραγματοποίησε και άλλες ενοχοποιητικές αναζητήσεις στη συσκευή, μεταξύ των οποίων προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Τραμπ, το ποσοστό του πληθυσμού που επιθυμεί τον θάνατο του προέδρου, καθώς και τη φράση «Θα σκοτώσω τον Ντόναλντ Τζον Τραμπ».

Η Μυστική Υπηρεσία συναντήθηκε με τον DelleChiaie τον Φεβρουάριο και, σύμφωνα με την καταγγελία, ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι πραγματοποίησε τις εν λόγω αναζητήσεις στον υπολογιστή της εργασίας του.

«Θα σε σκοτώσω Ντόναλντ Τζον Τραμπ» – Το μήνυμα του 35χρονου

Όπως αναφέρουν επίσης οι εισαγγελείς, δήλωσε στη Μυστική Υπηρεσία ότι κατείχε τρία πυροβόλα όπλα, μεταξύ των οποίων ένα πιστόλι που φύλαγε σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του. Στις 21 Απριλίου, ο DelleChiaie φέρεται να χρησιμοποίησε το προσωπικό του email για να στείλει απειλητικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Το μήνυμα είχε ως θέμα «Φέρτε με σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο» και ανέφερε: «Εγώ, ο Dean DelleChiaie, θα σε εξουδετερώσω/σκοτώσω - Ντόναλντ Τζον Τραμπ - επειδή αποφάσισες να σκοτώσεις παιδιά - και να πεις ότι ήταν πόλεμος - ενώ στην πραγματικότητα - πρόκειται για τρομοκρατία. Ο Θεός γνωρίζει τις πράξεις σου και πού ανήκεις», σύμφωνα με την καταγγελία.

Ο DelleChiaie αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και πρόστιμο 250.000 δολαρίων σε περίπτωση καταδίκης.

Με πληροφορίες από ABC News