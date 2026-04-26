Πυροβολισμοί και απειλές εναντίον του Τραμπ κατά τη διάρκεια των ετών

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, η οποία απομάκρυνε τον Ντόναλντ Τραμπ από την αίθουσα του Washington Hilton.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα απειλών και επιθέσεων που έχουν στοχοποιήσει τον ίδιο τα τελευταία χρόνια - μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο για σύγχρονο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 20:30 (τοπική ώρα), ενώ ο Τραμπ επρόκειτο να απευθύνει ομιλία. Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν επίσης ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και βουλευτές.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από επίδοξο δολοφόνο», δήλωσε ο Τραμπ μετά το περιστατικό.

Ο ίδιος έχει επιβιώσει από δύο απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2024, οι οποίες ανέδειξαν σοβαρά κενά στην ασφάλεια και οδήγησαν σε έρευνες και αλλαγές στην ηγεσία της Μυστικής Υπηρεσίας.

Επιθέσεις και απόπειρες δολοφονίας

Στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, ο 20χρονος Thomas Matthew Crooks άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο τύπου AR, τραυματίζοντας ελαφρά τον Τραμπ στο αυτί και σκοτώνοντας έναν παρευρισκόμενο, πριν πέσει νεκρός από πυρά ελεύθερου σκοπευτή της Μυστικής Υπηρεσίας.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο Ryan Wesley Routh εντοπίστηκε με όπλο σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ. Πράκτορας άνοιξε πυρ εναντίον του και εκείνος συνελήφθη αργότερα, εκτίοντας σήμερα ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πέρα από αυτές τις επιθέσεις, έχουν καταγραφεί και άλλες απειλές: το 2016, ένας Βρετανός επιχείρησε να αρπάξει όπλο αστυνομικού σε συγκέντρωση στο Λας Βέγκας με σκοπό να σκοτώσει τον Τραμπ.

Το 2017, άνδρας στη Βόρεια Ντακότα έκλεψε ανυψωτικό όχημα και προσπάθησε να επιτεθεί στην προεδρική αυτοκινητοπομπή. Το 2020, επιστολή με τη θανατηφόρα ουσία ρικίνη εστάλη στον Λευκό Οίκο.

Το 2024, Πακιστανός υπήκοος καταδικάστηκε για σχέδιο δολοφονίας κατ’ εντολή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ενώ λίγους μήνες αργότερα άλλος Ιρανός κατηγορήθηκε ότι είχε λάβει εντολή να σκοτώσει τον Τραμπ.

Τον Φεβρουάριο του 2026, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας σκότωσαν έναν 21χρονο που είχε εισέλθει οπλισμένος σε ιδιοκτησία του προέδρου στη Φλόριντα.

Παρά την αυξανόμενη λίστα απειλών, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. «Δεν θα αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας. Δεν πρόκειται να ακυρώσουμε δραστηριότητες - δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Axios