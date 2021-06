Λίγο μετά τις 18:00 ώρα Ελλάδας και μετά από περίπου 3,5 ώρες συνομιλιών, ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Γενεύη.

Οι δύο πρόεδροι έφτασαν με διαφορά λίγων λεπτών και τους υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν, που τους ευχήθηκε καλή τύχη.

Παρά τη χειραψία, μια σπάνια χειρονομία εν μέσω της πανδημίας της Covid-19, οι συζητήσεις προαναγγέλλονταν δύσκολες.



Το αρχικό τετ-α-τετ των δύο ηγετών, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών, Μπλίνκεν και Λαβρόφ είχε διάρκεια λίγο άνω της 1,5 ώρας, ενώ οι διευρυμένες διμερείς συνομιλίες που ακολούθησαν με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και συμβούλων αμφότερων των χωρών, διήρκησαν πάνω από μία ώρα.

«Προς το συμφέρον κανενός ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος

«Η ατζέντα μας δεν είναι κατά της Ρωσίας ή κάποιου άλλου, αλλά υπέρ του αμερικανικού λαού» διεμήνυσε ο Τζο Μπάιντεν στον Ρώσο ομόλογό του, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που διαδέχτηκε την πολύωρή συνάντησή τους στη Γενεύη.

Και ο Μπάιντεν χαρακτήρισε το κλίμα της συνάντησης «θετικό», προσθέτοντας πως «έκανα αυτό που ήρθα να κάνω».

Ο Μπάιντεν είπε ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Ρώσος ομόλογός του. Παραδέχτηκε όμως ότι δεν υπάρχει η αφελής αίσθηση πως όλα είναι μια χαρά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως κατά τις συνομιλίες τους, έδωσε έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, θέτοντας στο τραπέζι και το ζήτημα ενδεχόμενης απελευθέρωσης των Πωλ Γουέλαν και Τρέβορ Ριντ - των δύο πρώην πεζοναυτών που βρίσκονται φυλακισμένοι στη Ρωσία.

Ερωτηθείς για τις συνέπειες στις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις ενδεχόμενου θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Του το κατέστησα σαφές πως οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τη Ρωσία».

«Εποικοδομητική συνάντηση»

Ως έναν «έμπειρο πολιτικό» και πολύ διαφορετικό από τον προκάτοχό του, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά το πέρας της μεταξύ τους συνάντησης.

Όπως είπε, θεωρεί πως εκείνος και ο Μπάιντεν μίλησαν «την ίδια γλώσσα» στη συνάντηση.

Ερωτηθείς για το αν οι συνομιλίες μεταξύ του ίδιου και του Αμερικανού ομολόγου του έγιναν σε εχθρικό κλίμα, ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας πως επρόκειτο για «πολύ εποικοδομητική και παραγωγική συνάντηση» με τις δύο πλευρές «να δείχνουν προθυμία να κατανοήσουν η μία την άλλη».

Ο Πούτιν πρόσθεσε πως οι δύο τους συμφώνησαν να «ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις» επί της κυβερνοασφάλειας, παρότι ο ίδιος αρνήθηκε πως η Ρωσία είχε ανέμειξη σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων κατά των ΗΠΑ.



Επιπλέον, από κοινού συμφωνήθηκε η επιστροφή των δύο πρέσβεων στις θέσεις τους και η επανέναρξη των διπλωματικών τους καθηκόντων.

Σημειώνεται πως ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ, Ανατόλι Αντόνοφ και ο Αμερικανός πρέσβης στη Ρωσία, Τζον Σάλιβαν παραμένουν στις πατρίδες τους τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Χάος με τους δημοσιογράφους



Πρώην δημοσιογράφος που κάλυπτε τα του Λευκού Οίκου εδώ και χρόνια για λογαριασμό του CBS, ανέφερε σήμερα πως η χαοτική παρουσία δημοσιογράφων κατά την έναρξη των συνομιλιών των δύο ηγετών, τού θύμισε τη συνάντηση κορυφής Ρίγκαν - Γκορμπατσόφ στη Γενεύη το 1985 που σηματοδότησε την αρχή του τέλους του Ψυχρού Πολέμου.

Photo-op was also jammed and chaotic at first Reagan-Gorbachev Summit in Geneva in 1985. pic.twitter.com/5dA4YPLcsN

Η αίθουσα της συνάντησης ήταν τόσο συνωστισμένη από εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου, ώστε κάποια στιγμή ορισμένοι δημοσιογράφοι άρχισαν να συμπλέκονται με τους αξιωματικούς ασφαλείας της ρωσικής αντιπροσωπείας.

Scene from the fracas earlier at the Biden-Putin summit here in Geneva, with Russian security forces pushing me out while President Biden looks on



Photo: @b_smialowski pic.twitter.com/STkXXXhvU6