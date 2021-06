«Η ατζέντα μας δεν είναι κατά της Ρωσίας ή κάποιου άλλου, αλλά υπέρ του αμερικανικού λαού» διεμήνυσε ο Τζο Μπάιντεν στον Ρώσο ομόλογό του, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που διαδέχτηκε την πολύωρή συνάντησή τους στη Γενεύη.

Και ο Μπάιντεν χαρακτήρισε το κλίμα της συνάντησης «θετικό», προσθέτοντας πως «έκανα αυτό που ήρθα να κάνω».

Ο Μπάιντεν είπε ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Ρώσος ομόλογός του. Παραδέχτηκε όμως ότι δεν υπάρχει η αφελής αίσθηση πως όλα είναι μια χαρά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως κατά τις συνομιλίες τους, έδωσε έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, θέτοντας στο τραπέζι και το ζήτημα ενδεχόμενης απελευθέρωσης των Πωλ Γουέλαν και Τρέβορ Ριντ - των δύο πρώην πεζοναυτών που βρίσκονται φυλακισμένοι στη Ρωσία.

Ερωτηθείς για τις συνέπειες στις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις ενδεχόμενου θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Του το κατέστησα σαφές πως οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τη Ρωσία».



Ερωτηθείς για τη σύγκριση που έκανε ο Πούτιν μεταξύ των φυλακισμένων πολιτικών κρατουμένων -όπως ο Αλεξέι Ναβάλνι- και των διώξεων όσων συμμετείχαν στα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, ο Μπάιντεν απάντησε πως «νομίζω πως είναι μια γελοία σύγκριση».

Πρόσθεσε πως υπάρχει μεγάλη διαφορά στο να εισβάλει κάποιος με όπλα στο Καπιτώλιο, απειλώντας τις δυνάμεις καταστολής και στο να διαδηλώνει κάποιος για το δικαίωμά του στις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.



Ερωτηθείς για παλιότερη δήλωσή του όπου είχε πει πως είχε κοιτάξει τον Πούτιν -τον οποίο είχε συναντήσει ως αντιπρόδρος το 2911- στα μάτια και «δεν έχει ψυχή», ο Μπάιντεν φόρεσε τα γυαλιά του, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και αποχώρισε από το πόντιουμ.



