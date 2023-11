Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου για ένοπλο άνδρα.

Ο ένοπλος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πέρασε το φράγμα ασφαλείας και έσπασε μία πύλη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο έχει διακοπεί ενώ στο αεροδρόμιο βρίσκεται πολιτειακή και ομοσπονδιακή αστυνομία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας πέρασε με το αυτοκίνητό του μία πύλη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου και πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές. Προηγουμένως, η σύζυγός του είχε ειδοποιήσει τις αρχές για ενδεχόμενη απαγωγή παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει μαζί του δύο παιδιά.

Αμέσως οι αρχές απέκλεισαν το αεροδρόμιο, οι πτήσεις ανεστάλησαν ενώ η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη, όπως μεταδίδει η Bild.

