«Συλλάβετέ με»: Ο Γκάβιν Νιούσον αψηφά τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ για το Λος Άντζελες

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, απάντησε με ειρωνεία στις απειλές περί σύλληψης από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, με φόντο τις κλιμακούμενες επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Λος Άντζελες και τις μαζικές κινητοποιήσεις που αυτές προκαλούν.

Ο Τομ Χόμαν, πρώην επικεφαλής της ICE και νυν σύμβουλος του Τραμπ σε ζητήματα μετανάστευσης, προειδοποίησε ότι όσοι παρεμποδίζουν τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ακόμη και αξιωματούχοι όπως ο Νιούσομ και η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με συλλήψεις - αν και παραδέχθηκε ότι κανένας από τους δύο δεν έχει, μέχρι στιγμής, «παραβιάσει το όριο».

«Είναι κακούργημα να αποκρύπτεις εν γνώσει σου παράτυπο μετανάστη, όπως και να εμποδίζεις τις αρχές να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους», δήλωσε ο Χόμαν.

«Θα το έκανα κι εγώ αν ήμουν ο Τομ. Νομίζω ότι είναι υπέροχο», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Τομ Χόμαν και τα περί σύλληψης ακόμη και αξιωματούχων.

Σε συνέντευξή του στο MSNBC, ο Νιούσομ απέρριψε τις απειλές ως πολιτικό θέατρο. «Είναι σκληρός τύπος. Γιατί δεν το κάνει λοιπόν; Ξέρει πού να με βρει», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι εξαντλητικές. Οπότε, Τομ, συλλάβε με. Πάμε».

Ανάλογα απαξιωτική ήταν και η τοποθέτηση της δημάρχου Μπας, η οποία χαρακτήρισε τη δήλωση Χόμαν αβάσιμη: «Δεν είχε κανένα λόγο να το πει αυτό. Δεν σκοπεύω να συγκρουστώ με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ήταν ανούσια δήλωση».

Ο ίδιος ο Χόμαν, σε μεταγενέστερη εμφάνισή του στο Fox & Friends, υποβάθμισε τις δηλώσεις του, εξηγώντας ότι απλώς απάντησε υποθετικά σε ερώτηση δημοσιογράφου και δεν είχε ποτέ συζητήσεις για σύλληψη του Νιούσομ.

Ο Γκάβιν Νιούσομ, Δημοκρατικός, δήλωσε επίσης στο MSNBC ότι σχεδιάζει να καταθέσει αγωγή σήμερα Δευτέρα κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την ακύρωση της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς, την οποία χαρακτήρισε «παράνομη πράξη, ανήθικη πράξη, αντισυνταγματική πράξη». Ο Τραμπ επικαλέστηκε μια νομική διάταξη που του επιτρέπει να κινητοποιεί μέλη των ομοσπονδιακών ενόπλων δυνάμεων όταν υπάρχει «εξέγερση ή κίνδυνος εξέγερσης κατά της εξουσίας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Αυτό ακριβώς ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άναψε τη φωτιά και ενήργησε παράνομα για να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνοφρουρά. Η εντολή που υπέγραψε δεν ισχύει μόνο για την Καλιφόρνια. Θα του επιτρέψει να πάει σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και να κάνει το ίδιο πράγμα. Τον μηνύουμε», έγραψε ο ίδιος στο Χ.

This is exactly what Donald Trump wanted.



He flamed the fires and illegally acted to federalize the National Guard.



The order he signed doesn’t just apply to CA.



It will allow him to go into ANY STATE and do the same thing.



We’re suing him.pic.twitter.com/O3RAGlp2zo