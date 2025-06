Λος Άντζελες: Είναι οι διαδηλώσεις για τη μετανάστευση αποτέλεσμα παραπληροφόρησης;

Ο Χουάν και αρκετοί φίλοι του είχαν μαζευτεί εχθές Κυριακή στον χώρο στάθμευσης ενός καταστήματος εργαλείων κοντά στο Λος Άντζελες.

Το κατάστημα με την ονομασία Home Depot, μία ημέρα πριν είχε γίνει το επίκεντρο διαδηλώσεων για τη μετανάστευση, καθώς υπήρχε έντονη φημολογία πως έξω από αυτό είχαν γίνει συλλήψεις από τις μεταναστευτικές αρχές.

Στον χώρο στάθμευσης του Home Depot συγκεντρώνονται συνήθως εργάτες - πολλοί από τους οποίους είναι μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα -, και προσπαθούν να βρουν δουλειά από πελάτες ή εργολάβους που επισκέπτονται το κατάστημα.

Οι φήμες περί συλλήψεων διαδόθηκαν γρήγορα προκαλώντας φόβο και πανικό. Μέσα στις επόμενες ώρες, το Λος Άντζελες είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Εκτοξεύτηκαν πέτρες και βόμβες μολότοφ ενώ οι αρχές έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού, πλαστικών σφαιρών και καπνογόνων για να διαλύσουν το πλήθος. Μάλιστα, ως απάντηση στις ταραχές, ο Τραμπ έστειλε στην πόλη 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς.

Αν και δεκάδες μετανάστες έχουν συλληφθεί από τις αρχές σε άλλα σημεία της περιοχής, οι φήμες για εφόδους στο κατάστημα Home Depot ήταν παραπληροφόρηση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).

«Παρά τις ψευδείς αναφορές, δεν υπήρξε καμία 'έφοδος' της ICE σε κατάστημα Home Depot στο Λος Άντζελες», δήλωσε το υπουργείο στο BBC.

Την Κυριακή, καθώς οι διαμαρτυρίες συνεχίζονταν για τρίτη ημέρα, ένοπλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς φύλαγαν ένα περιφραγμένο επιχειρηματικό πάρκο απέναντι από το κατάστημα εργαλείων. Είχαν σταθμεύσει Humvees για να αποκλείσουν την περιοχή και συγκρούστηκαν με διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν μεξικανικές σημαίες και πανό.

«Δεν είστε καλοδεχούμενοι εδώ!» φώναξε ένας άνδρας στους στρατιώτες, καθώς ένας άλλος διαδηλωτής άνοιξε ένα σπρέι και έγραψε μια βρισιά κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

China is closely following the events unfolding in Los Angeles, we urge the government of the United States to ensure the legitimate rights of Californians.



China reserves the right to intervene if situation on the ground does not improve. pic.twitter.com/0yVMZbpVEx — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) June 8, 2025

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε στο BBC ότι η φυλασσόμενη περιοχή φιλοξενεί ένα από τα γραφεία τους και ότι οι αρχές τη χρησιμοποιούσαν «ως σημείο οργάνωσης επιχειρήσεων, το οποίο ανακάλυψαν οι ταραξίες».

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι μέσα στην εβδομάδα έχουν συλλάβει 118 μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα στην περιοχή του Λος Άντζελες, ανάμεσά τους και πέντε που είναι μέλη συμμοριών. Κάποιοι από αυτούς τους μετανάστες είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο, που περιλάμβανε διακίνηση ναρκωτικών, επιθέσεις και ληστείες.

It appears that agitators called several Waymo self-driving autonomous cars to the site of one of the demonstration in Los Angeles, before vandalizing and burning them for absolutely no reason. pic.twitter.com/fnTG9kkuyz — OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2025

A Los Angeles rioter waving a foreign flag strikes a pose for the mainstream media, making sure the chaos is captured in high-definition. pic.twitter.com/MuGO3JMsz5 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) June 9, 2025

Καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One στο Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπήρχαν «βίαιοι άνθρωποι» στο Λος Άντζελες «και δεν πρόκειται να τη γλιτώσουν».

Η Ντόρα Σάντσεζ ήταν σοκαρισμένη από τις εικόνες των επεισοδίων. Την Κυριακή συγκεντρώθηκε μαζί με άλλους κατοίκους στην εκκλησία Chapel of Change, λιγότερο από ένα τετράγωνο μακριά από το επίκεντρο των διαδηλώσεων της προηγούμενης ημέρας.

Η ίδια και άλλοι στην εκκλησία μίλησαν για το πώς αυτή η ισπανόφωνη κοινότητα είχε αναζωογονηθεί με τα χρόνια και είχε εξελιχθεί σε μια δεμένη γειτονιά, όπου οι κάτοικοι γνωρίζονται και φροντίζουν ο ένας τον άλλον. Οι διαδηλώσεις, σημείωσε, έμοιαζαν με ένα «σημείο καμπής» για την μεταναστευτική κοινότητα.

Το Λος Άντζελες είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στις ΗΠΑ όπου οι μειονότητες αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Οι Ισπανόφωνοι όχι μόνο αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εθνοτική ομάδα, αλλά και οι μετανάστες –ιδίως εκείνοι από το κοντινό Μεξικό– αποτελούν βασικό κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής.

Η πόλη υπερηφανεύεται για το καθεστώς της ως «πόλη-καταφύγιο», κάτι που σημαίνει ότι δεν συνεργάζεται με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης. Κάποιοι είπαν ότι ένιωθαν μια ένταση να «σιγοβράζει και να ξεσπά» όταν η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου στόχευσε τους μετανάστες χωρίς χαρτιά του Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από BBC