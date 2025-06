Με εντολή Τραμπ η Εθνοφρουρά «σπάει» διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες

Με εντολή Τραμπ, η Εθνοφρουρά της Καλιφόρνια έφτασε στο Λος Άντζελες την Κυριακή, εν μέσω των διήμερων διαμαρτυριών κατά των αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων της κυβέρνησης.

Το πρωί της Κυριακής, μέλη της Εθνοφρουράς, εθεάθησαν να παρατάσσονται σε ομοσπονδιακό κτίριο στο κέντρο του Λος Άντζελες, όπου προηγουμένως μεταφέρθηκαν μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τις μεγάλες διαδηλώσεις του Σαββάτου.

Το κτίριο βρίσκεται κοντά στο δημαρχείο του Λος Άντζελες, όπου για το απόγευμα της Κυριακής είχε προγραμματιστεί ακόμη μια διαμαρτυρία εναντίον των επιχειρήσεων κατά της μετανάστευσης, που διαλύθηκαν μετά από σφοδρά επεισόδια.

Η αρχή έγινε όταν πράκτορες της ICE, εισέβαλαν σε επιχειρήσεις όπως το Home Depot ή αποθήκες και εργοστάσια, για να συλλάβουν δεκάδες μετανάστες. Μέσα σε δύο ημέρες, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 120, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης σε κοινότητες μεταναστών και υποστηρικτικών οργανώσεων.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι αναπτύσσει την Εθνοφρουρά επειδή επιδιώκει «σόου». Πλάνα που κυκλοφόρησαν από το Λος Άντζελες, δείχνουν τουλάχιστον μισή ντουζίνα στρατιωτικού τύπου οχήματα και ασπίδες στο ομοσπονδιακό κτίριο όπου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, περίπου «1.000 ταραχοποιοί» είχαν διαμαρτυρηθεί την Παρασκευή.

Το Σάββατο οι δυνάμεις επιβολής του νόμου ήρθαν αντιμέτωπες με εκατοντάδες διαδηλωτές στο Paramount του νοτιοανατολικού Λος Άντζελες και αργότερα την ίδια ημέρα, με περίπου 100 άτομα στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου «εθεάθησαν να εκτοξεύουν κάνιστρα αερίου στο Paramount και στο κέντρο του Λος Άντζελες για να προσπαθήσουν να διαλύσουν τους διαδηλωτές», μεταφέρει το πρακτορείο.

Στον απολογισμό του Σαββάτου, το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες συνέλαβε 27 άτομα «για μη αποχώρηση από τη διαδήλωση στο κέντρο της πόλης», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Scenes from New York and Los Angeles, your typical Democrat ran cities!



These are not "protestors" they are domestic terrorists! pic.twitter.com/MGNB1dnqo4