Λος Άντζελες: Σφοδρές διαδηλώσεις για τη μετανάστευση - Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εντολή για την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Η εν λόγω κίνηση του Αμερικανού προέδρου αποτελεί απάντηση στις διαδηλώσεις για τη μετανάστευση που σημειώθηκαν εχθές, Σάββατο στην πόλη.

Σχετικά πλάνα από τις διαμαρτυρίες κατέγραψαν έντονες συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των ομοσπονδιακών πρακτόρων που πραγματοποιούν επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στο Λος Άντζελες, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε περισσότερες από 100 συλλήψεις.

«Τις τελευταίες ημέρες, βίαιοι όχλοι έχουν επιτεθεί σε πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και σε ομοσπονδιακούς αστυνομικούς που εκτελούσαν βασικές επιχειρήσεις απέλασης στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

BREAKING - Donald Trump's ICE is propagating civil unrest in Los Angeles.



You can clearly hear people yelling "Put the Fire Out"



This is not a Drill, stay cool everyone, he wants Marshall Law. pic.twitter.com/UM3kQIT6OC — DonkConnects ♻️™ (@donkoclock) June 7, 2025

Η Λέβιτ δήλωσε στο NBC News ότι ο Τραμπ θέτει υπό ομοσπονδιακή διοίκηση μέρος της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας, η οποία υπό κανονικές συνθήκες υπάγεται στον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ. Οι πρόεδροι έχουν δικαίωμα να το πράξουν υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Ο Νιούσομ καταδίκασε την κίνηση του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «σκόπιμα προκλητική» και υποστηρίζοντας ότι «το μόνο που θα πετύχει είναι να κλιμακώσει τις εντάσεις». «Οι αρχές του Λος Άντζελες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ενισχύσεις επιβολής του νόμου άμεσα», έγραψε ο Νιούσομ στο Χ. «Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με την πόλη και την κομητεία, και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη ανάγκη». «Αυτή είναι μια λανθασμένη αποστολή και θα διαβρώσει την εμπιστοσύνη του κοινού», πρόσθεσε.

The federal government is moving to take over the California National Guard and deploy 2,000 soldiers. That move is purposefully inflammatory and will only escalate tensions.



LA authorities are able to access law enforcement assistance at a moment’s notice. We are in close… — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 8, 2025The federal government is taking over the California National Guard and deploying 2,000 soldiers in Los Angeles — not because there is a shortage of law enforcement, but because they want a spectacle.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδειξε το Σάββατο καμία πρόθεση αποκλιμάκωσης της κατάστασης.

Αντιθέτως, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απείλησε με την ανάπτυξη πεζοναυτών, επιπλέον των μελών της Εθνοφρουράς.

«Αν συνεχιστεί η βία, θα κινητοποιηθούν και οι εν ενεργεία πεζοναύτες από τη βάση Κάμπ Πέντλτον — βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής», έγραψε στον λογαριασμό του στο Χ.

O Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε την απειλή ως «παρανοϊκή συμπεριφορά».

The Secretary of Defense is now threatening to deploy active-duty Marines on American soil against its own citizens.



This is deranged behavior. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Λος Αντζελες επειδή αντιτάχθηκαν σε μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) η οποία εδώ και εβδομάδες σαρώνει τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Εχουν ήδη γίνει αρκετές συλλήψεις για παρεμπόδιση των επιχειρήσεών μας», έγραψε ο υποδιευθυντής του FBI Νταν Μποντζίνο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη. Χτενίζουμε τα βίντεο για να εντοπίσουμε τους δράστες. Εσείς φέρνετε το χάος, εμείς φέρνουμε χειροπέδες», συμπλήρωσε.

Unbelievable — but this is California right now.



Trump is deploying the National Guard to Los Angeles. Pete Hegseth is threatening to send active-duty Marines into the state.



This is pure authoritarianism. Trump is turning America into a fascist state. pic.twitter.com/03KnnLBe8d — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) June 8, 2025

Στελέχη της ICE συγκεντρώθηκαν το πρωί στο προάστιο Πάραμαουντ, στο οποίο διαμένουν αρκετά μέλη της ισπανόφωνης κοινότητας, κοντά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Home Depot, όπου συνήθως ανειδίκευτοι εργάτες αναζητούν μεροκάματο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Δεν είναι σαφές αν οι πράκτορες της ICE ετοιμάζονταν να συλλάβουν παράτυπους μετανάστες ή συγκεντρώθηκαν εκεί για να προετοιμάσουν κάποια επιχείρηση.

My feed is FLOODED with California Democrats saying Donald Trump is only trying to make a spectacle of Los Angeles by calling in the National Guard



ARE THEY INSANE??



1) ICE Protestors throwing bricks at federal officers

2) Protesters lighting LA on fire

3) Protestors breaking… pic.twitter.com/8DQ1wa2qcq — Wall Street Apes (@WallStreetApes) June 8, 2025

Όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, προκλήθηκε ένταση και το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ανέπτυξε αστυνομικούς για την αποκατάσταση της τάξης. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση λεωφορείου από την περιοχή. Αστυνομικοί απώθησαν το συγκεντρωμένο πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Με πληροφορίες από CNBC,ΑΠΕ,Reuters