Στους 41 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ουκρανίας

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ουκρανίας, στο Κίεβο, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε 41.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα, Τρίτη 9 Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος της Βρετανίας, της Γαλλίας, του Ισημερινού, της Σλοβενίας και των ΗΠΑ, για να συζητήσει το ρωσικό πλήγμα στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Κιέβου της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας Αντριι Κόστιν ανέφερε ότι συζήτησε την επίθεση αυτή με τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν. «Στέλνουμε όλες τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία για τις επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις στο γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ» ανέφερε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σταμάτησε στην Πολωνία πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 37, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Περισσότεροι από 170 τραυματίστηκαν. Αλλά ο απολογισμός των θυμάτων ανήλθε σε τουλάχιστον 41, όπως μετέδωσε το Reuters.

A strike which broke the gruelling rhythm of Russia's invasion. A summer's day when Ukraine's biggest children's hospital was hit by a missile.



Kyiv promises retaliation, Russia once more denies targeting civilian areas.@MooseCampbell @KylaHerrmannsen @4nnchor @Anastasiia_Lev pic.twitter.com/SR5PrCbwuP