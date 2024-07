Ο Όρμπαν κάνει τον ειρηνοποιό στην Κίνα «αγνοώντας» την πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο νοσοκομείο Παίδων

Μετά το Κίεβο και τη Μόσχα, ο Βίκτορ Όρμπαν βρέθηκε στην Κίνα και συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ με στόχο, κατά τον Ούγγρο πρωθυπουργό, να προωθήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Λίγη ώρα αφότου οι εικόνες από την πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ουκρανίας, στο Κίεβο, άρχισαν να κατακλύζουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο Βίκτορ Όρμπαν χαρακτήρισε την Κίνα «δύναμη-κλειδί για τη δημιουργία των συνθηκών ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας» με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα να συναντηθώ με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο, μόλις δύο μήνες μετά την επίσημη επίσκεψή του στη Βουδαπέστη» υπογράμμισε.

President Xi made it clear to me today that #China will continue its efforts aimed at creating the conditions for #peace. We are not alone!

Peace mission to be continued… pic.twitter.com/TNz1GcwIgB