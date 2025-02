Μεντβέντεφ για Ζελένσκι: «Το αυθάδες γουρούνι έφαγε κανονικό χαστούκι»

«Αυθάδες γουρούνι» χαρακτήρισε ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ τον Ουκρανό πρόεδρο, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στις ΗΠΑ.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «αυθάδες γουρούνι», μετά τη συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται πως η συνάντησή τους έφερε το «ναυάγιο» στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας για τα ορυκτά, με τον Ντόναλντ Τραμπ να καλεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη».

«Το αυθάδες γουρούνι δέχθηκε τελικά ένα κανονικό χαστούκι στο Οβάλ Γραφείο. Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δίκιο: Το καθεστώς του Κιέβου τζογάρει με τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And @realDonaldTrump is right: The Kiev regime is "gambling with WWIII."