Η Κιμ Καρντάσιαν ετοιμάζεται να δείξει μια «διαφορετική πλευρά» της στο νέο ριάλιτι της οικογένειάς της, που θα προβληθεί στο Hulu.

Η 41χρονη σταρ ανακοίνωσε το καινούργιο πρότζεκτ, μιλώντας στο WSJ. Magazine.

«Νομίζω πως θα είναι μια διαφορετική πλευρά μου. Δεν λέω βέβαια ότι δεν θα βγουν και οι σαχλαμάρες μας», είπε, εξηγώντας πως το σόου θα προβάλλει περισσότερο την επαγγελματική ζωή και τις νομικές σπουδές της.

Happy Birthday, @KimKardashian ! We think Hulu green is going to look fab on you... 😉 pic.twitter.com/1xXQhH782L

Η οικογένεια Καρντάσιαν/ Τζένερ ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2020 πως υπέγραψε συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων για την «δημιουργία παγκόσμιου περιεχομένου» που θα προβάλλεται αποκλειστικά στο αμερικανικό Hulu.

Εκτός από την Κιμ, η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την «momager» Κρις Τζένερ και τις αδερφές Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, Κλόε Καρντάσιαν, Κένταλ και Κάιλι Τζένερ.

The Kardashian Jenners will create new global content under a multi-year deal, to stream exclusively on Hulu in the U.S. and in multiple territories on Star internationally. pic.twitter.com/Dke17Gfvrd