Στις φλόγες το ιστορικό κτήριο Dalton Mills όπου γυρίστηκαν Peaky Blinders και Downton Abbey

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο εμβληματικό κτήριο Ντάλτον Μιλς στο Ντάλον Λέιν του Κίλεϊ, γνωστό στους περισσότερους από τις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές Peaky Blinders και Downton Abbey.



Πάνω από 100 πυροσβέστες συμμετείχαν στην πολύωρη μάχη κατάσβεσης του ιστορικού κτηρίου. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή ενώ κάποιοι από τους γύρω δρόμους έκλεισαν για λόγους ασφαλείας.

This was the scene at Dalton Mills in #Keighley earlier as flames engulfed the listed building, which dates back to the 19th century.



Latest updates on the fire here: https://t.co/GciJNxDMyW pic.twitter.com/LtAlG11SPd — ITV News Calendar (@itvcalendar) March 3, 2022

Dramatic drone footage as over 80 Firefighters tackle a blaze in #Keighley after large mill at #Dalton Mills goes up in flames. https://t.co/VUs7VK5XmV pic.twitter.com/TNLOXHklbd — YappApp (@YappAppLtd) March 3, 2022

Κανείς δεν τραυματίστηκε στη φωτιά ανέφερε ο Νικ Σμιθ της Πυροσβεστικής του Γουέστ Γιορκσάιρ.



«Εσωτερικά το κτήριο κατέρρευσε, και το πάτωμα και η οροφή» σημείωσε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας την πυρκαγιά δύσκολη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρότι η φωτιά έχει περιοριστεί, δυνάμεις της πυροσβεστικής θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πλήρη κατάσβεσή της.

Firefighters are tackling a huge fire at the historic Dalton Mills in Keighley, smoke can be seen for miles.



🎥 credit @JonHiddenColey | #CapitalReports pic.twitter.com/8trwPBfD5Z — Capital Yorks News (@CapitalYORKNews) March 3, 2022

Το βικτωριανής εποχής κτίσμα, που οικοδομήθηκε το 1869, ήταν κάποτε το μεγαλύτερο κλωστοϋφαντουργείο του Γιορκσάιρ που απασχολούσε πάνω από 2.000 εργαζομένους.

Dalton Mills Keighley was once the largest textile mill in Yorkshire, employing over 2000 workers. It was built by Joseph Craven in 1869, ... pic.twitter.com/MAlig9fzFw — Mrs Voss AKA Gorgeous Vixen (@gorgeousvixen3) March 3, 2022

Εγκαταλείφθηκε και παρήκμασε προτού ωστόσο αποκατασταθεί μερικώς και αφαιρεθεί από τη λίστα μνημείων σε κίνδυνο. Στο ίδιο κτήριο είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά και το 2011.



Τα τελευταία χρόνια έγινε το σκηνικό μεγάλων παραγωγών όπως τα Peaky Blinders και Downton Abbey.

Με πληροφορίες από BBC