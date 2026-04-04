Στην Τουρκία ο Ζελένσκι για τη συνάντηση με τον Ερντογάν και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Τουρκία το Σάββατο 4 Απριλίου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ουκρανού προέδρου, ο Ζελένσκι θα συναντηθεί και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Νωρίτερα, την Παρασκευή, ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της οποίας και οι δύο ηγέτες ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι Πούτιν και Ερντογάν συζήτησαν επίσης «τη σημασία συντονισμένων μέτρων» για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Η ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης. Πρόσφατα, η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε να επιτεθεί στον αγωγό φυσικού αερίου TurkStream, ο οποίος συνδέει τη Ρωσία με την Τουρκία και τροφοδοτεί αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία και η Σερβία. Την Πέμπτη, η ρωσική κρατική εταιρεία Gazprom ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις της απέκρουσαν επίθεση με drone εναντίον του αγωγού.

