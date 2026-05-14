ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ιαπωνία έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τη non-binary νομική αναγνώριση

Το Ανώτερο Δικαστήριο της Οσάκα έκρινε ότι το οικογενειακό μητρώο της Ιαπωνίας, που αναγνωρίζει μόνο «άνδρες» και «γυναίκες», παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Η απόφαση δεν αλλάζει ακόμη άμεσα το σύστημα, αλλά ανοίγει έναν κρίσιμο δρόμο για τη νομική αναγνώριση non-binary ατόμων στη χώρα.

The LiFO team
The LiFO team
Η Ιαπωνία έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τη non-binary νομική αναγνώριση Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Η Ιαπωνία έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τη νομική αναγνώριση των non-binary ανθρώπων, μετά από απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου της Οσάκα που έκρινε προβληματικό το αυστηρά δυαδικό σύστημα οικογενειακού μητρώου της χώρας.

Η απόφαση, που εκδόθηκε στις 8 Μαΐου, αφορά το koseki, το υποχρεωτικό οικογενειακό μητρώο της Ιαπωνίας, στο οποίο καταγράφονται βασικά γεγονότα της ζωής ενός ανθρώπου, όπως η γέννηση, ο γάμος και ο θάνατος. Το σύστημα επιτρέπει μόνο δύο έμφυλες καταχωρίσεις, «άνδρας» και «γυναίκα», αποκλείοντας κάθε non-binary επιλογή.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η απουσία non-binary καταχώρισης συγκρούεται με το Άρθρο 14 του ιαπωνικού Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας και την προστασία από διακρίσεις. Η υπόθεση αφορούσε non-binary άτομο περίπου 50 ετών από την περιφέρεια του Κιότο, που είχε ζητήσει να αλλάξει η καταχώρισή του στο μητρώο από «πρωτότοκη κόρη» σε έναν ουδέτερο όρο, όπως «πρωτότοκο παιδί».

Το αίτημα είχε απορριφθεί αρχικά από το Οικογενειακό Δικαστήριο του Κιότο. Το Ανώτερο Δικαστήριο της Οσάκα δεν ενέκρινε ούτε τώρα άμεσα την αλλαγή της συγκεκριμένης καταχώρισης, κρίνοντας ότι το μητρώο πρέπει να λειτουργεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, το κρίσιμο σημείο της απόφασης βρίσκεται αλλού: το δικαστήριο αναγνώρισε ότι το σύστημα, όπως είναι σήμερα, αποκλείει νομικά τα non-binary άτομα και πρέπει να επανεξεταστεί.

Η Ιαπωνία έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τη non-binary νομική αναγνώριση Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα, το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να ανοίξει δρόμος ώστε οι καταχωρίσεις να μπορούν να διορθώνονται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ταυτότητα φύλου κάθε ανθρώπου. Αναγνώρισε επίσης ότι η ταυτότητα φύλου συνδέεται άμεσα με την προσωπική ύπαρξη ενός ατόμου και έχει σοβαρή νομική σημασία.

Για οργανώσεις και δικηγόρους που ασχολούνται με τα LGBTQ+ δικαιώματα στην Ιαπωνία, η διατύπωση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Μέχρι σήμερα, η ύπαρξη non-binary ανθρώπων παρέμενε ουσιαστικά αόρατη στο ιαπωνικό οικογενειακό μητρώο. Η απόφαση δεν αλλάζει από μόνη της τα έγγραφα των non-binary ατόμων, αλλά δημιουργεί ένα νέο νομικό προηγούμενο: το κράτος δεν μπορεί να αγνοεί επ’ αόριστον όσους δεν χωρούν στις δύο υπάρχουσες κατηγορίες.

Η Ιαπωνία παραμένει η μόνη χώρα της G7 που δεν αναγνωρίζει τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών σε εθνικό επίπεδο, ενώ αρκετές κρίσιμες αλλαγές για τα LGBTQ+ δικαιώματα έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια μέσα από τα δικαστήρια. Η απόφαση της Οσάκα προστίθεται σε αυτή τη σειρά υποθέσεων, δείχνοντας ότι η ιαπωνική δικαιοσύνη αρχίζει να αντιμετωπίζει την ταυτότητα φύλου όχι ως διοικητική λεπτομέρεια, αλλά ως ζήτημα ισότητας και προσωπικής αξιοπρέπειας.

Με στοιχεία από Them, The Japan Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Πολιτισμός / Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Το Cannon της Lee Lai έγινε το πρώτο graphic novel που κερδίζει το αυστραλιανό Stella Prize, ενώ η δημιουργός του είναι το πρώτο non-binary άτομο που τιμάται με το βραβείο. Η ιστορία ακολουθεί μια queer Κινέζα στο Μόντρεαλ που φροντίζει τους πάντες, μέχρι η καταπιεσμένη οργή της να αρχίσει να παίρνει μορφή.
THE LIFO TEAM
Ο Elliot Page θα προλογίσει trans και non-binary παραγωγή του As You Like It στο Λονδίνο

Πολιτισμός / Ο Elliot Page θα προλογίσει trans και non-binary παραγωγή του Σαίξπηρ στο Λονδίνο

Το As You Like It θα παρουσιαστεί στο The Space Theatre από τις 22 έως τις 24 Ιουλίου 2026, ενώ η ομάδα ετοιμάζει και το Twelfth Night στη Βαρκελώνη την 1η Αυγούστου, στην πρώτη της εμφάνιση εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΑΜ ΑΛΤΜΑΝ ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ OPENAI

Διεθνή / Μασκ vs. OpenAI: «Ένιωσα ότι μας είχε εγκαταλείψει, ότι δεν τήρησε τις υποσχέσεις του», κατέθεσε ο Άλτμαν

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI κατέθεσε ότι αισθάνθηκε πως ο Έλον Μασκ «εγκατέλειψε» την εταιρεία του και την έφερε «σε πολύ δύσκολη θέση», καθώς οι δύο πλευρές διεκδικούσαν τον έλεγχο
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ ΚΙΝΑ ΗΠΑ

Διεθνή / Η ατζέντα της συνόδου Τραμπ - Σι: Δασμοί, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων 

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν κορυφαίοι εκπρόσωποι αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων και τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ αυτών ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ της Apple
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΑΣΜΟΣ

Διεθνή / «Κανείς δεν γλίτωνε από τις σεξουαλικές επιθέσεις»: Οι καταγγελίες Παλαιστινίων για κακοποίηση από ισραηλινούς δεσμοφύλακες

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του γνωστού δημοσιογράφου των ΝΥΤ που καταγράφει μαρτυρίες ανδρών, γυναικών και ανηλίκων που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την κράτησή τους μετά την 7η Οκτωβρίου
THE LIFO TEAM
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

Διεθνή / Ιταλία: «Ciao Kate» - Το πλήθος αποθέωσε την Κέιτ Μίντλετον στο πρώτο της διεθνές ταξίδι μετά τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιταλία, με πολλούς να τη συγκρίνουν με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, βλέποντας στοιχεία της στο δημόσιο προφίλ της
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΕΚΙΝΟ

Διεθνή / Politico: Γιατί η σύνοδος Τραμπ - Σι έχασε τη δυναμική της

Οι φιλοδοξίες του προέδρου των ΗΠΑ για τη σύνοδο με τον Κινέζο ηγέτη φαίνεται πως περιορίστηκαν σημαντικά, καθώς από την επιδίωξη μιας «μεγάλης συμφωνίας» κατέληξαν σε έκκληση για βοήθεια με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
 
 