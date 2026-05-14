Ιρανικές δυνάμεις κατέλαβαν πλοίο-«πλωτό οπλοστάσιο» στον Κόλπο του Ομάν

Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν πλοίο που φέρεται να λειτουργούσε ως «πλωτό οπλοστάσιο» στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.

Όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το πλοίο κατευθύνεται πλέον προς ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η Vanguard ταυτοποίησε το πλοίο ως το Hui Chuan, το οποίο φέρει σημαία Ονδούρας. Σύμφωνα με στοιχεία εντοπισμού πλοίων, το τελευταίο στίγμα του καταγράφηκε την Τετάρτη περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο ανέφερε ότι το Hui Chuan χρησιμοποιούνταν ως «πλωτό οπλοστάσιο», δηλαδή ως πλοίο αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών για ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας που παρέχουν προστασία σε εμπορικά πλοία απέναντι σε επιθέσεις πειρατών.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί τι ακριβώς μετέφερε το πλοίο ούτε ποιες εταιρείες χρησιμοποιούσαν τον εξοπλισμό του.

Τέτοιου είδους πλοία δραστηριοποιούνται συνήθως στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τον Κόλπο του Ομάν, λειτουργώντας ως σημεία ανεφοδιασμού για ένοπλες ομάδες ασφαλείας που συνοδεύουν εμπορικά πλοία σε επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές.

Η κατάσχεση του Hui Chuan σημειώθηκε λίγες ώρες αφού ένα ινδικό πλοίο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν.

Σύμφωνα με ινδικές αρχές και τη Vanguard, το πλοίο Haji Ali βυθίστηκε έπειτα από έκρηξη που πιθανόν προκλήθηκε από drone ή πύραυλο.

Το πλοίο μετέφερε ζώα από τη Σομαλία προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όταν εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να εγκαταλείψει το σκάφος πριν αυτό βυθιστεί.

Οι 14 Ινδοί ναυτικοί διασώθηκαν από την ακτοφυλακή του Ομάν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Ντίμπα.Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη».

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ βρέθηκε στο επίκεντρο και των συνομιλιών που είχαν την Πέμπτη στο Πεκίνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Σι εξέφρασε την αντίθεση της Κίνας στη «στρατιωτικοποίηση» των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η θαλάσσια οδός πρέπει να παραμείνει ανοικτή για τη διακίνηση ενέργειας και εμπορίου.

Με πληροφορίες από BBC