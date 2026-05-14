Ο Πέδρο Πασκάλ πέταξε οικονομική θέση για τις Κάννες και οι πρώην πιλότοι ξεμπροστιάζουν τη χλιδή των ιδιωτικών τζετ

Πρώην πιλότοι και ακτιβιστές καλούν τους σταρ να σταματήσουν να φτάνουν στις Κάννες με ιδιωτικά αεροπλάνα, μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι πέρυσι 750 τέτοιες πτήσεις προς το φεστιβάλ κατανάλωσαν περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα κηροζίνης. Ως αντίπαλο παράδειγμα δείχνουν τον Πέδρο Πασκάλ, που είχε ταξιδέψει στην οικονομική θέση.

Στις Κάννες, το κόκκινο χαλί δεν αρχίζει πάντα μπροστά στις κάμερες. Για πολλούς σταρ, αρχίζει στον διάδρομο προσγείωσης.

Καθώς το Φεστιβάλ Καννών βρίσκεται ξανά στο κέντρο της κινηματογραφικής προσοχής, πρώην πιλότοι και ακτιβιστές για το κλίμα καλούν τους σταρ και τα στελέχη της βιομηχανίας να σταματήσουν να φτάνουν στη Γαλλική Ριβιέρα με ιδιωτικά τζετ, χαρακτηρίζοντας τη συνήθεια «χυδαία» σε μια περίοδο κλιματικής κρίσης και ενεργειακής πίεσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης Transport & Environment, που επικαλείται το AFP, περίπου 750 πτήσεις ιδιωτικών τζετ μετέφεραν πέρυσι αστέρες, παραγωγούς και στελέχη του Χόλιγουντ στο μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου. Οι πτήσεις αυτές φέρεται να κατανάλωσαν περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα κηροζίνης, ποσότητα που, σύμφωνα με την οργάνωση, αντιστοιχεί στην κατανάλωση περίπου 14.000 επιβατών σε πτήση Παρίσι - Αθήνα.

«Οι πλούσιοι και διάσημοι που καίνε καύσιμα και συμβάλλουν στη μόλυνση για να φτάσουν σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου δεν είναι απλώς εκτός κλίματος, είναι χυδαίο», δήλωσε ο πρώην πιλότος της Air France Αντονί Βιό, ένας από τους πιλότους που στηρίζουν την έκκληση.

Το απρόσμενο πρόσωπο που χρησιμοποιείται ως αντίπαλο παράδειγμα είναι ο Πέδρο Πασκάλ. Η πρώην πιλότος ιδιωτικών τζετ Κέιτι Τόμσον κάλεσε τους σταρ να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, λέγοντας ότι ο ηθοποιός ταξίδεψε πέρυσι στις Κάννες σε οικονομική θέση. «Δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούν να κάνουν το ίδιο και οι υπόλοιποι ή να πάρουν το τρένο όπου είναι δυνατόν», είπε.

Το σχόλιο έχει ιδιαίτερο βάρος ακριβώς επειδή οι Κάννες είναι ένα φεστιβάλ που αγαπά την εικόνα της ηθικής ευαισθησίας όσο αγαπά και τη λάμψη. Κάθε χρόνο, στις αίθουσές του συζητιούνται πόλεμοι, κοινωνικές ανισότητες, κλιματική κρίση, ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτική βία. Την ίδια ώρα, έξω από το Palais des Festivals, η τελετουργία της χλιδής συνεχίζεται σχεδόν ανέγγιχτη: λιμουζίνες, θαλαμηγοί, ιδιωτικά αεροσκάφη, πάρτι, μεγάλοι χορηγοί, σπάνιες προσκλήσεις και μια παγκόσμια βιομηχανία εικόνας που ξέρει να μιλά για ευθύνη χωρίς πάντα να αλλάζει συνήθειες.

Η Transport & Environment ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κλείσουν τα φορολογικά «παράθυρα» για τα ιδιωτικά τζετ και να τα εντάξουν αυστηρότερα στους μηχανισμούς φορολόγησης εκπομπών άνθρακα. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος των ιδιωτικών πτήσεων εξακολουθεί να εξαιρείται από φόρους που πληρώνουν κανονικά οι επιβάτες των εμπορικών πτήσεων.

Σύμφωνα με τον Ζερόμ ντι Μπουσέ, επικεφαλής αεροπορίας της Transport & Environment, αν όσοι πήραν ιδιωτικά τζετ για τις Κάννες χρησιμοποιούσαν εμπορικές πτήσεις, το φεστιβάλ θα μπορούσε να καλύψει περίπου το 40% της πορείας προς τον στόχο μείωσης των εκπομπών του για το 2030.

Το Φεστιβάλ Καννών δεν είχε σχολιάσει μέχρι τη δημοσίευση του τηλεγραφήματος του AFP. Όμως η εικόνα έχει ήδη γραφτεί: από τη μία, η παλιά φαντασίωση της Ριβιέρας, με τους σταρ να φτάνουν σαν να προσγειώνονται σε δικό τους πλανήτη.

Από την άλλη, ένας Πέδρο Πασκάλ στην οικονομική θέση, που ξαφνικά γίνεται το πιο χρήσιμο παράδειγμα ότι η λάμψη δεν χρειάζεται πάντα ιδιωτικό διάδρομο απογείωσης.

Με στοιχεία από AFP / Barron’s.

