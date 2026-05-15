Τραμπ: Επίσκεψη στο Πεκίνο με κορυφαίους επιχειρηματίες αλλά «χωρίς σημαντικές συμφωνίες»

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα αν και το κλίμα αισιοδοξίας δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Πεκίνο δηλώνοντας πως πέτυχε «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες», μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ωστόσο, παρά τις πολυάριθμες επαφές του Ντόναλντ Τραμπ εκεί, τις εντυπωσιακές τελετές και τη συμμετοχή κορυφαίων Αμερικανών επιχειρηματιών, η διήμερη σύνοδος δεν απέφερε κάποια μεγάλη εμπορική συμφωνία ή ουσιαστική πρόοδο στις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτήρισε τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ως «την πιο σημαντική οικονομική σχέση παγκοσμίως», ενώ ο Σι έκανε λόγο για μια «ιστορική» επίσκεψη.

Παρόλα αυτά, το κλίμα αισιοδοξίας δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο: Εμπόριο, επενδύσεις και αβεβαιότητα

Η επίσκεψη επικεντρώθηκε περισσότερο στην εικόνα και τη διπλωματική προσέγγιση παρά σε απτά οικονομικά αποτελέσματα.

Στο πλευρό του Τραμπ βρέθηκαν περίπου 30 επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών εταιρειών από τους τομείς της τεχνολογίας, της αεροπορίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Έλον Μασκ και του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, γεγονός που ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της τεχνολογίας και των ημιαγωγών στις αμερικανοκινεζικές σχέσεις. Η παρουσία του Χουάνγκ θεωρήθηκε μάλιστα ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων chips βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη πως η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, στην πρώτη μεγάλη παραγγελία αμερικανικών επιβατικών αεροσκαφών εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Ωστόσο, το Πεκίνο απέφυγε να επιβεβαιώσει δημόσια τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ενός νέου «Συμβουλίου Εμπορίου», με στόχο τη διαχείριση των οικονομικών σχέσεων χωρίς συνεχείς επαναδιαπραγματεύσεις για τους δασμούς.

Παράλληλα, συζητήθηκαν η ενίσχυση της πρόσβασης αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά και η αύξηση κινεζικών επενδύσεων στις ΗΠΑ. Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε Αμερικανούς επιχειρηματίες ότι «οι πόρτες της Κίνας θα ανοίξουν ακόμη περισσότερο». Ωστόσο, παραμένει ασαφές τι θα συμβεί με την προσωρινή εμπορική εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν οι ΗΠΑ «πάγωσαν» νέους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και η Κίνα χαλάρωσε περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Πεκίνο, ο Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων το επόμενο διάστημα.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με θερμά λόγια αλλά περιορισμένα αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας ότι οι εμπορικές και γεωπολιτικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν βαθιές και δύσκολα επιλύσιμες.

Με πληροφορίες από BBC

