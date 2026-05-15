Έμπολα: Συναγερμός στο Κονγκό μετά από 246 κρούσματα και 65 θανάτους

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη κηρύξει επίσημα τον συναγερμό για επιδημία - Αναμένονται ανακοινώσεις

Μικροσκοπική εικόνα του απομονωμένου στελέχους του ιού Έμπολα, το 1976 / Φωτ.: Unsplash
Η κορυφαία υγειονομική αρχή της Αφρικής κήρυξε επιδημία Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι, στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατία του Κονγκό.

Σύμφωνα με τα α Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC Africa), έχουν αναφερθεί περίπου 246 κρούσματα και 65 θάνατοι, κυρίως στις πόλεις Μονγκουάλου και Ρουαμπάρα, όπου λειτουργούν ορυχεία χρυσού.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το CDC Africa ανέφερε επίσης ότι συγκαλεί συνάντηση με τη ΛΔ Κονγκό, την Ουγκάντα, το Νότιο Σουδάν και άλλους διεθνείς εταίρους, προκειμένου να συζητηθούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας και η διασυνοριακή επιτήρηση.

Ο ιός Έμπολα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1976 στη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και θεωρείται ότι μεταδόθηκε από νυχτερίδες. Πρόκειται για τη 17η επιδημία της θανατηφόρας ιογενούς νόσου στη χώρα.

Έμπολα: «Κι άλλες«ύποπτες» περιπτώσεις στο Ιτούρι

Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, προκαλώντας σοβαρή αιμορραγία και ανεπάρκεια οργάνων.

Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, μυϊκούς πόνους, κόπωση, πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία για τον Έμπολα.

Προκαταρκτικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) στην πρωτεύουσα Κινσάσα ανίχνευσαν τον ιό σε 13 από τα 20 δείγματα που αναλύθηκαν, έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Από τους 65 θανάτους, οι τέσσερις αφορούσαν εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με το CDC Africa.

Σύμφωνα με το BBC έχουν αναφερθεί κι άλλα ύποπτα κρούσματα στην επαρχία Ιτούρι και  αναμένεται η εργαστηριακή επιβεβαίωση. Η κυβέρνηση του Κονγκό δεν έχει ακόμη κηρύξει επίσημα τον συναγερμό για επιδημία, αλλά σύμφωνα με το BBC, αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις άμεσα.

Με πληροφορίες από BBC

 
