Βρετανία: Φοιτητής που πέθανε από καρκίνο ενδέχεται να γίνει ο πρώτος άγιος της γενιάς των «Zillennials»

Ένας φοιτητής μηχανικής από το Μάντσεστερ της Βρετανίας, ο οποίος αγαπούσε τα ζώα και ήταν παθιασμένος με το τένις πριν από τον θάνατό του σε ηλικία 21 ετών, βρίσκεται επίσημα στο δρόμο για να γίνει ο πιο σύγχρονος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας.

Ο Πέδρο Μπαγιεστέρ γεννήθηκε το 1996, ανήκοντας στη μεταβατική γενιά ανάμεσα στους Millennials και τη Generation Z, μια ηλικιακή ομάδα που συχνά αποκαλείται «Zillennials». Μεγάλωσε στο Μάντσεστερ και αργότερα στο Γιορκσάιρ, πριν σπουδάσει μηχανικός στο Imperial College του Λονδίνου.

Γνωστός ως «Πεδρίτο», ή «μικρός Πέδρο», από την ευσεβή καθολική οικογένειά του, ο Μπαγιεστέρ πέθανε το 2018, έχοντας εμπνεύσει τους φίλους και τους γιατρούς του με τον τρόπο που αντιμετώπισε τον «έντονο πόνο» από τον καρκίνο που του στέρησε τη ζωή. Η Καθολική Εκκλησία διερευνά τώρα επίσημα αν πρέπει να αγιοποιηθεί.

Η ζωή του Πέδρο Μπαγιεστέρ που ίσως αποτελέσει τον πρώτο άγιο των «Zillennials»

Η Ρωμαιοκαθολική Επισκοπή του Σάλφορντ δήλωσε αυτή την εβδομάδα: «Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της διαδικασίας για την αγιοποίηση και την ανακήρυξη σε άγιο του Πέδρο Μπαγιεστέρ, ενός νεαρού άνδρα από το Μάντσεστερ, του οποίου η ζωή πίστης συνεχίζει να εμπνέει πολλούς».

Αυτό είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο προς την αγιοσύνη. Πάνω από 60 άτομα έχουν δώσει τρίωρες συνεντεύξεις προκειμένου να καταθέσουν μαρτυρίες σχετικά με τη ζωή του Μπαγιεστέρ, ενώ η Εκκλησία ζητά τυχόν ημερολόγια ή επιστολές που έγραψε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Αυτά θα αποτελέσουν μέρος ενός φακέλου που θα επιτρέψει στους επικεφαλής του Βατικανού να αποφασίσουν αν πρέπει να ανακηρυχθεί «σεβάσμιος». Μετά από αυτό το στάδιο, θα χρειαστούν δύο μεταθανάτια θαύματα που θα αποδοθούν σε αυτόν για να οσιοποιηθεί και στη συνέχεια να αγιοποιηθεί.

«Ήταν και Ισπανός και Άγγλος — είχε και τις δύο ιδιότητες», είπε ο πατέρας του Μπαγιεστέρ, επίσης Πέδρο. «Το καλύτερο και από τους δύο κόσμους, θα έλεγα. Ήταν πολύ Βρετανός, πολύ λογικός, χρησιμοποιούσε το μυαλό του. Δεν ήταν συναισθηματικός χαρακτήρας, ήταν λογικός, αλλά ήξερε πώς να βάζει την καρδιά του σε ό,τι έκανε. Είχε ηγετικές ικανότητες. Ως μεγάλος αδελφός είχε συνηθίσει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Ήταν ένα πολύ καλό αγόρι με πολύ καλή καρδιά».

Ο Μπαγιεστέρ διαγνώστηκε με καρκίνο νεφρικής πυέλου και ουρητήρα το 2014.

Ένα χρόνο νωρίτερα, λίγο πριν τα 17α γενέθλιά του, ο Μπαγιεστέρ είχε δεσμευτεί σε μια ζωή αγαμίας ως μέλος του τάγματος Opus Dei.

Η διάγνωση του καρκίνου διέκοψε τις σπουδές του, αλλά μπόρεσε να τις συνεχίσει στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ αφού η θεραπεία φάνηκε να έχει επιτυχία. Συναντήθηκε με τον πάπα Φραγκίσκο το 2015.

Όμως, ο καρκίνος επανήλθε και το 2018, σε ηλικία 21 ετών, ο Μπαγιεστέρ πέθανε στο Greygarth Hall.

Αναφορές για την αγιοποίησή του εμφανίστηκαν εν μέσω πληροφοριών ότι ορισμένοι Καθολικοί έχουν αρχίσει να προσεύχονται σε αυτόν για θεραπεία μετά το θάνατό του, με τον τάφο του στο Μάντσεστερ να έχει μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος.

Με πληροφορίες από The Times