Άντριου: Μένει εκτός επερχόμενης βασιλικής οικογενειακής εκδήλωσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου δεν προσκλήθηκε

Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Άντριου / Getty Images
Ο Πίτερ Φίλιπς και η αρραβωνιαστικιά του, Χάριετ Σπέρλινγκ, ετοιμάζονται να παντρευτούν, ωστόσο ο πρίγκιπας Άντριου δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» στην τελετή.

Παρότι ο Άντριου είναι θείος του γαμπρού και μέλος της βασιλικής οικογένειας, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι δεν έχει προσκληθεί στον γάμο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτική τελετή στις 6 Ιουνίου στο Γκλόστερσαϊρ.

Πηγές σημειώνουν μάλιστα ότι θεωρείται «απίθανο» να παραστεί, λόγω των συνεχιζόμενων αντιδράσεων γύρω από τη δημόσια εικόνα του.

Ο 66χρονος έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο υποθέσεων που έχουν πλήξει τη φήμη του, καθώς το 2025 ο βασιλιάς Κάρολος του αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους του, στον απόηχο της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.

Απουσία του Άντριου από τον γάμο του ανιψιού του

Παράλληλα, τον Φεβρουάριο αναφέρθηκε ότι αντιμετώπισε νομικές έρευνες σχετικά με πιθανή διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, γεγονός που έχει εντείνει τη δημόσια πίεση γύρω από το πρόσωπό του.

Παρά την απουσία του Άντριου, ο γάμος αναμένεται να συγκεντρώσει πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων η πριγκίπισσα Άννα, ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, καθώς και άλλα στενά συγγενικά πρόσωπα.

Ο Πίτερ Φίλιπς, γιος της πριγκίπισσας Άννας, και η Χάριετ Σπέρλινγκ έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες, ενώ ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε το 2025.

Ο γάμος τους θα είναι ο δεύτερος και για τους δύο, καθώς αμφότεροι έχουν παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, τα οποία μάλιστα έχουν ήδη γνωριστεί και έχουν περάσει χρόνο μαζί στο πλαίσιο της νέας οικογενειακής τους ζωής.

Με πληροφορίες από PEOPLE

