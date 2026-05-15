ΗΠΑ: Δικαστής κήρυξε άκυρη τη δίκη για βιασμό κατά του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν

Ένας δικαστής στο Μανχάταν, στις ΗΠΑ, κήρυξε την Παρασκευή άκυρη τη δίκη, αφού οι ένορκοι στη δίκη για βιασμό του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ετυμηγορία σχετικά με την κατηγορία ότι ο παραγωγός του Χόλιγουντ βίασε μια ηθοποιό σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου το 2013.

Είναι η δεύτερη φορά που οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ετυμηγορία για την συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι ένορκοι είχαν συνεδριάσει για περισσότερο από δύο ημέρες.

Η δίκη για την υπόθεση βιασμού του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν

Το 2020, ο Γουάινσταϊν δικάστηκε για πρώτη φορά και καταδικάστηκε για βιασμό της ηθοποιού, Τζέσικα Μαν. Ωστόσο, η ετυμηγορία ακυρώθηκε και, σε μια δεύτερη δίκη πέρυσι, οι ένορκοι έφτασαν σε αδιέξοδο σχετικά με την κατηγορία του βιασμού.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας στο Μανχάταν που επιβλέπει την υπόθεση, ο Κέρτις Φάρμπερ, διέταξε νέα δίκη.

Την Παρασκευή, ο δικαστής Φάρμπερ δήλωσε ότι ήταν «απολύτως σαφές» ότι οι ένορκοι είχαν βρεθεί σε «αδιέξοδο».

Γύρω στις 1:15 μ.μ. (τοπική ώρα), είπε στους ενόρκους ότι δεν «έβλεπε κανένα λόγο να προχωρήσουν περαιτέρω στις διαβουλεύσεις. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που αποσκοπεί στον εξαναγκασμό».

Ο δικαστής προχώρησε στην λύση του σώματος ενόρκων.

Οι κατηγορίες εναντίον του Γουάινσταϊν είχαν ξεκινήσει ένα μεγάλο κύμα διαδηλώσεων σε όλο τον κόσμο, και ο Γουάινσταϊν, κάποτε επιφανής παραγωγός του Χόλιγουντ, θεωρήθηκε ως το μεγαλύτερο όνομα από τους ισχυρούς άνδρες που έχασαν τις θέσεις τους μετά από δημόσιες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Με πληροφορίες από New York Times

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ξανά σε δίκη για υπόθεση βιασμού στη Νέα Υόρκη

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ένοχος για σεξουαλική επίθεση ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν