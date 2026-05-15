Πρίγκιπας Χάρι: «Έχω πλήρη επίγνωση των λαθών μου στο παρελθόν, έχω αναλάβει την ευθύνη»

Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποίησε για μια «βαθιά ανησυχητική» αύξηση του αντισημιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας ότι εβραϊκές οικογένειες, παιδιά και «απλοί άνθρωποι» αισθάνονται ανασφαλείς μετά από μια σειρά πρόσφατων βίαιων περιστατικών.

«Αυτό θα έπρεπε να μας ανησυχεί, αλλά και να μας ενώνει», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρίγκιπας Χάρι σε άρθρο του, στο βρετανικό περιοδικό «New Statesman».

«Διότι το μίσος που στρέφεται σε ανθρώπους για αυτό που είναι ή για όσα πιστεύουν δεν είναι διαμαρτυρία. Είναι προκατάληψη. Τα πρόσφατα περιστατικά έχουν φέρει αυτό το ζήτημα σε ένα έντονο και βαθιά ανησυχητικό επίκεντρο», συμπλήρωσε.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί επιθέσεις κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο, ενώ το άρθρο δημοσιεύτηκε την ώρα που ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, επισκεπτόταν το Γκόλντερς Γκριν, μια περιοχή με μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του μετά από μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης πρόσφατης επίθεσης με μαχαίρι στις 29 Απριλίου.

Στο άρθρο του, ο πρίγκιπας Χάρι αναγνώρισε τα «λάθη του παρελθόντος» και τις «απρόσεκτες πράξεις» του, αναφερόμενος στην υπόθεση του 2005, όταν είχε εμφανιστεί με ναζιστική στολή σε πάρτι μεταμφιεσμένων σε ηλικία 20 ετών. Η επιλογή εκείνη είχε προκαλέσει έντονη κατακραυγή, με πολιτικούς να ζητούν δημόσια συγγνώμη.

Πρίγκιπας Χάρι: «Έχω αναλάβει την ευθύνη»

«Έχω πλήρη επίγνωση των λαθών μου στο παρελθόν, απρόσεκτων πράξεων για τις οποίες έχω ζητήσει συγγνώμη, έχω αναλάβει την ευθύνη και έχω διδαχθεί από αυτές», ανέφερε αρχικά ο πρίγκιπας Χάρι.

«Αυτή η εμπειρία ενισχύει την πεποίθησή μου ότι η σαφήνεια έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, σε μια εποχή που η σύγχυση και η διαστρέβλωση της αλήθειας προκαλούν πραγματική ζημιά, ακόμη κι όταν το να μιλά κανείς ανοιχτά δεν είναι χωρίς συνέπειες. Απαιτεί υπευθυνότητα από όλους μας», συνέχισε.

Ο πρίγκιπας σημείωσε παράλληλα, ότι έχει μιλήσει επανειλημμένα για «τις συνέπειες ενός κόσμου όπου η αγανάκτηση ξεπερνά την ανθρωπιά» και εξέφρασε ανησυχία ότι το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Πάντα πίστευα ότι έχουμε ευθύνη να στεκόμαστε απέναντι στην αδικία όπου κι αν τη βλέπουμε και να υπερασπιζόμαστε την κοινή μας ανθρωπιά. Αυτή η πεποίθηση δεν αλλάζει με τη γεωγραφία ούτε υποχωρεί μπροστά στην ενόχληση. Γι’ αυτό αισθάνομαι υποχρεωμένος να μιλήσω τώρα. Σε τέτοιες στιγμές, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπή είναι απουσία», κατέληξε.

