Πρίγκιπας Χάρι: «Έχω πλήρη επίγνωση των λαθών μου στο παρελθόν, έχω αναλάβει την ευθύνη»

Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποιεί για την ανησυχητική αύξηση του αντισημιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας ότι το μίσος προς τις κοινότητες πρέπει να αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα και χωρίς σιωπή

Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Χάρι / EPA
Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποίησε για μια «βαθιά ανησυχητική» αύξηση του αντισημιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας ότι εβραϊκές οικογένειες, παιδιά και «απλοί άνθρωποι» αισθάνονται ανασφαλείς μετά από μια σειρά πρόσφατων βίαιων περιστατικών.

«Αυτό θα έπρεπε να μας ανησυχεί, αλλά και να μας ενώνει», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρίγκιπας Χάρι σε άρθρο του, στο βρετανικό περιοδικό «New Statesman».

«Διότι το μίσος που στρέφεται σε ανθρώπους για αυτό που είναι ή για όσα πιστεύουν δεν είναι διαμαρτυρία. Είναι προκατάληψη. Τα πρόσφατα περιστατικά έχουν φέρει αυτό το ζήτημα σε ένα έντονο και βαθιά ανησυχητικό επίκεντρο», συμπλήρωσε.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί επιθέσεις κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο, ενώ το άρθρο δημοσιεύτηκε την ώρα που ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, επισκεπτόταν το Γκόλντερς Γκριν, μια περιοχή με μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του μετά από μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης πρόσφατης επίθεσης με μαχαίρι στις 29 Απριλίου.

Στο άρθρο του, ο πρίγκιπας Χάρι αναγνώρισε τα «λάθη του παρελθόντος» και τις «απρόσεκτες πράξεις» του, αναφερόμενος στην υπόθεση του 2005, όταν είχε εμφανιστεί με ναζιστική στολή σε πάρτι μεταμφιεσμένων σε ηλικία 20 ετών. Η επιλογή εκείνη είχε προκαλέσει έντονη κατακραυγή, με πολιτικούς να ζητούν δημόσια συγγνώμη.

Πρίγκιπας Χάρι: «Έχω αναλάβει την ευθύνη»

«Έχω πλήρη επίγνωση των λαθών μου στο παρελθόν, απρόσεκτων πράξεων για τις οποίες έχω ζητήσει συγγνώμη, έχω αναλάβει την ευθύνη και έχω διδαχθεί από αυτές», ανέφερε αρχικά ο πρίγκιπας Χάρι.

«Αυτή η εμπειρία ενισχύει την πεποίθησή μου ότι η σαφήνεια έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, σε μια εποχή που η σύγχυση και η διαστρέβλωση της αλήθειας προκαλούν πραγματική ζημιά, ακόμη κι όταν το να μιλά κανείς ανοιχτά δεν είναι χωρίς συνέπειες. Απαιτεί υπευθυνότητα από όλους μας», συνέχισε.

Ο πρίγκιπας σημείωσε παράλληλα, ότι έχει μιλήσει επανειλημμένα για «τις συνέπειες ενός κόσμου όπου η αγανάκτηση ξεπερνά την ανθρωπιά» και εξέφρασε ανησυχία ότι το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Πάντα πίστευα ότι έχουμε ευθύνη να στεκόμαστε απέναντι στην αδικία όπου κι αν τη βλέπουμε και να υπερασπιζόμαστε την κοινή μας ανθρωπιά. Αυτή η πεποίθηση δεν αλλάζει με τη γεωγραφία ούτε υποχωρεί μπροστά στην ενόχληση. Γι’ αυτό αισθάνομαι υποχρεωμένος να μιλήσω τώρα. Σε τέτοιες στιγμές, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπή είναι απουσία», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή / Ισραήλ: Μηνύει τους NYT για άρθρο που καταγράφει βιασμούς Παλαιστινίων κρατουμένων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τους New York Times ότι «συκοφαντούν τους στρατιώτες του Ισραήλ» και επιχειρούν να δημιουργήσουν «ψευδή εξίσωση» ανάμεσα στη Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό
Διεθνή / Η πλευρά Μακρόν διαψεύδει ότι το χαστούκι συνδεόταν με μηνύματα του Εμανουέλ Μακρόν σε ηθοποιό

Σύμφωνα με νέο βιβλίο, η Μπριζίτ Μακρόν «έχασε την ψυχραιμία της» κατά τη διάρκεια πτήσης του προεδρικού ζεύγους όταν είδε μήνυμα στο κινητό του Γάλλου προέδρου από Γαλλοϊρανή ηθοποιό
Διεθνή / Politico: Η Ταϊβάν είναι το βασικό «αγκάθι» στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς η Κίνα τη θεωρεί μέρος της επικράτειάς της, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν πολιτική «στρατηγικής ασάφειας», αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή της υπόσταση
Διεθνή / Ιρανικές δυνάμεις κατέλαβαν πλοίο-«πλωτό οπλοστάσιο» στον Κόλπο του Ομάν

Τέτοιου είδους πλοία δραστηριοποιούνται συνήθως στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τον Κόλπο του Ομάν, λειτουργώντας ως σημεία ανεφοδιασμού για ένοπλες ομάδες ασφαλείας που συνοδεύουν εμπορικά πλοία σε επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές.
Διεθνή / Η Κούβα ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα καύσιμα για ηλεκτροπαραγωγή - Έως και 22 ώρες χωρίς ρεύμα

Η κατάσταση προκάλεσε νέες διαδηλώσεις στην κουβανική πρωτεύουσα, με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχή μπλακ άουτ και τις ελλείψεις καυσίμων
Διεθνή / Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επέτρεψε τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Ένα κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα Στενά χθες Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων
Διεθνή / Ο Πέδρο Πασκάλ πέταξε οικονομική θέση για τις Κάννες και οι πρώην πιλότοι ξεμπροστιάζουν τη χλιδή των ιδιωτικών τζετ

Πρώην πιλότοι και ακτιβιστές καλούν τους σταρ να σταματήσουν να φτάνουν στις Κάννες με ιδιωτικά αεροπλάνα, μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι πέρυσι 750 τέτοιες πτήσεις προς το φεστιβάλ κατανάλωσαν περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα κηροζίνης. Ως αντίπαλο παράδειγμα δείχνουν τον Πέδρο Πασκάλ, που είχε ταξιδέψει στην οικονομική θέση.
