Βρετανία: Το X συμφώνησε με τα αυστηρά μέτρα κατά της ρητορικής μίσους και του ακραίου περιεχομένου

Η πλατφόρμα X του Έλον Μασκ συμφώνησε να ενισχύσει την προστασία των χρηστών στη Βρετανία από την παράνομη ρητορική μίσους και το τρομοκρατικό περιεχόμενο, ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης, μετά από μήνες ρυθμιστικής πίεσης.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Ofcom ανέφερε ότι η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων θα εξετάζει τις αναρτήσεις που υποπτεύεται ότι είναι παράνομες και σχετίζονται με το μίσος και την τρομοκρατία εντός 24 ωρών κατά μέσο όρο, και θα αξιολογεί τουλάχιστον το 85% εντός 48 ωρών.

Το X έχει δηλώσει κατά το παρελθόν ότι επιβάλλει απαγορεύσεις σε τρομοκρατικές ομάδες και περιεχόμενο μίσους.

Στόχος η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο Χ

Η πλατφόρμα είχε υποσχεθεί να περιορίσει τη πρόσβαση στη Βρετανία σε λογαριασμούς που διαχειρίζονται ή εκπροσωπούν οργανώσεις οι οποίες έχουν απαγορευτεί βάσει της βρετανικής νομοθεσίας για την τρομοκρατία, και θα υποβάλλει τριμηνιαία στοιχεία επιδόσεων στην Ofcom κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, πρόσθεσε η ρυθμιστική αρχή.

Το X θα προσλάβει επίσης εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για να βελτιώσει τα συστήματα αναφοράς του, μετά από ανησυχίες ομάδων της κοινωνίας των πολιτών ότι το περιεχόμενο που επισημαίνεται δεν λαμβάνεται πάντα με σαφήνεια ή δεν αντιμετωπίζεται κατάλληλα, ανέφερε η Ofcom.

«Έχουμε στοιχεία ότι το τρομοκρατικό περιεχόμενο και η παράνομη ρητορική μίσους επιμένουν σε μερικές από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Όλιβερ Γκρίφιθς, διευθυντής της ομάδας διαδικτυακής ασφάλειας της Ofcom.

«Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από μια σειρά πρόσφατων εγκλημάτων μίσους που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα της χώρας».

Η Βρετανία έχει βιώσει μια σειρά επιθέσεων εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης με μαχαίρι εις βάρος δύο ανδρών στο βόρειο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία αντιμετωπίζει ως τρομοκρατικό.

Απόφαση υπέρ αυστηρότερων μέτρων στη Βρετανία

Ο Ιμράν Αχμέντ, διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους, δήλωσε ότι οι δεσμεύσεις αυτές ήρθαν ως αποτέλεσμα «συνεχούς εκστρατείας» μετά την επίθεση του περασμένου έτους στη Συναγωγή του Heaton Park στη βόρεια Αγγλία.

Ο Ντάνι Στόουν, διευθύνων σύμβουλος του Antisemitism Policy Trust, δήλωσε ότι οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν «ένα καλό ξεκίνημα», αλλά ότι η πλατφόρμα X εξακολουθεί να «αποτυγχάνει σε πάρα πολλούς τομείς» όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού.

Οι ρυθμιστικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη έχουν επίσης ασκήσει πίεση στην πλατφόρμα σχετικά με παράνομο ή ακραίο περιεχόμενο, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το αν η X αποτυγχάνει να περιορίσει τη ρητορική μίσους.

Οι νέες δεσμεύσεις στη Βρετανία έρχονται σε συνέχεια της εντατικότερης εξέτασης της πλατφόρμας X και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Φεβρουάριο, το Reuters ανέφερε ότι το chatbot Grok του Έλον Μασκ παρήγαγε σεξουαλικές εικόνες σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και όταν οι χρήστες προειδοποιούσαν ότι τα άτομα που απεικονίζονταν δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Η Ofcom δήλωσε ότι η δική της έρευνα σχετικά με το X, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων του για την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου και των ζητημάτων που σχετίζονται με το Grok, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Reuters