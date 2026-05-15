ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανία: Το X συμφώνησε με τα αυστηρά μέτρα κατά της ρητορικής μίσους και του ακραίου περιεχομένου

Η πλατφόρμα οφείλει να εξετάζει τις αναρτήσεις που υποπτεύεται ότι είναι παράνομες και σχετίζονται με το μίσος και την τρομοκρατία εντός 24 ωρών

The LiFO team
The LiFO team
ΒΡΕΤΑΝΙΑ Χ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Η πλατφόρμα X του Έλον Μασκ συμφώνησε να ενισχύσει την προστασία των χρηστών στη Βρετανία από την παράνομη ρητορική μίσους και το τρομοκρατικό περιεχόμενο, ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης, μετά από μήνες ρυθμιστικής πίεσης.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Ofcom ανέφερε ότι η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων θα εξετάζει τις αναρτήσεις που υποπτεύεται ότι είναι παράνομες και σχετίζονται με το μίσος και την τρομοκρατία εντός 24 ωρών κατά μέσο όρο, και θα αξιολογεί τουλάχιστον το 85% εντός 48 ωρών.

Το X έχει δηλώσει κατά το παρελθόν ότι επιβάλλει απαγορεύσεις σε τρομοκρατικές ομάδες και περιεχόμενο μίσους.

Στόχος η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο Χ

Η πλατφόρμα είχε υποσχεθεί να περιορίσει τη πρόσβαση στη Βρετανία σε λογαριασμούς που διαχειρίζονται ή εκπροσωπούν οργανώσεις οι οποίες έχουν απαγορευτεί βάσει της βρετανικής νομοθεσίας για την τρομοκρατία, και θα υποβάλλει τριμηνιαία στοιχεία επιδόσεων στην Ofcom κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, πρόσθεσε η ρυθμιστική αρχή.

Το X θα προσλάβει επίσης εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για να βελτιώσει τα συστήματα αναφοράς του, μετά από ανησυχίες ομάδων της κοινωνίας των πολιτών ότι το περιεχόμενο που επισημαίνεται δεν λαμβάνεται πάντα με σαφήνεια ή δεν αντιμετωπίζεται κατάλληλα, ανέφερε η Ofcom.

«Έχουμε στοιχεία ότι το τρομοκρατικό περιεχόμενο και η παράνομη ρητορική μίσους επιμένουν σε μερικές από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Όλιβερ Γκρίφιθς, διευθυντής της ομάδας διαδικτυακής ασφάλειας της Ofcom.

«Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από μια σειρά πρόσφατων εγκλημάτων μίσους που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα της χώρας».

Η Βρετανία έχει βιώσει μια σειρά επιθέσεων εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης με μαχαίρι εις βάρος δύο ανδρών στο βόρειο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία αντιμετωπίζει ως τρομοκρατικό.

Απόφαση υπέρ αυστηρότερων μέτρων στη Βρετανία

Ο Ιμράν Αχμέντ, διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους, δήλωσε ότι οι δεσμεύσεις αυτές ήρθαν ως αποτέλεσμα «συνεχούς εκστρατείας» μετά την επίθεση του περασμένου έτους στη Συναγωγή του Heaton Park στη βόρεια Αγγλία.

Ο Ντάνι Στόουν, διευθύνων σύμβουλος του Antisemitism Policy Trust, δήλωσε ότι οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν «ένα καλό ξεκίνημα», αλλά ότι η πλατφόρμα X εξακολουθεί να «αποτυγχάνει σε πάρα πολλούς τομείς» όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού.

Οι ρυθμιστικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη έχουν επίσης ασκήσει πίεση στην πλατφόρμα σχετικά με παράνομο ή ακραίο περιεχόμενο, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το αν η X αποτυγχάνει να περιορίσει τη ρητορική μίσους.

Οι νέες δεσμεύσεις στη Βρετανία έρχονται σε συνέχεια της εντατικότερης εξέτασης της πλατφόρμας X και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Φεβρουάριο, το Reuters ανέφερε ότι το chatbot Grok του Έλον Μασκ παρήγαγε σεξουαλικές εικόνες σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και όταν οι χρήστες προειδοποιούσαν ότι τα άτομα που απεικονίζονταν δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Η Ofcom δήλωσε ότι η δική της έρευνα σχετικά με το X, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων του για την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου και των ζητημάτων που σχετίζονται με το Grok, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ Χ XCHAT

Διεθνή / Έλον Μασκ: Η X λανσάρει το XChat, μία αυτόνομη εφαρμογή μηνυμάτων

Η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργίες που εστιάζουν στην ιδιωτικότητα, όπως η δυνατότητα απενεργοποίησης των στιγμιότυπων οθόνης και η αποστολή μηνυμάτων που διαγράφονται αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΟΥΒΑ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διεθνή / Στην Κούβα ο αρχηγός της CIA: Η ενεργειακή κρίση βαθαίνει στη χώρα

Εκατοντάδες πολίτες βγήκαν ξανά στους δρόμους της Αβάνας διαμαρτυρόμενοι για τις πολύωρες διακοπές ρεύματος και τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων, την ώρα που η ενεργειακή κρίση στην Κούβα βαθαίνει ολοένα και περισσότερο
THE LIFO TEAM
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: «Έχω πλήρη επίγνωση των λαθών μου στο παρελθόν, έχω αναλάβει την ευθύνη»

Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποιεί για την ανησυχητική αύξηση του αντισημιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας ότι το μίσος προς τις κοινότητες πρέπει να αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα και χωρίς σιωπή
THE LIFO TEAM
NEW YORK TIMES ΙΣΡΑΗΛ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΜΗΝΥΣΗ

Διεθνή / Ισραήλ: Μηνύει τους NYT για άρθρο που καταγράφει βιασμούς Παλαιστινίων κρατουμένων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τους New York Times ότι «συκοφαντούν τους στρατιώτες του Ισραήλ» και επιχειρούν να δημιουργήσουν «ψευδή εξίσωση» ανάμεσα στη Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό
THE LIFO TEAM
 
 