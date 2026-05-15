ΔΙΕΘΝΗ

20 ΧΡΟΝΙΑ LIFO

Διεθνή

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Ο 51χρονος Μπέκαμ, που χρίστηκε ιππότης τον περασμένο Νοέμβριο, είναι πλέον συνιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Ίντερ Μαϊάμι

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΕΚΑΜ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΜΠΕΚΑΜ ΔΙΣΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ Facebook Twitter
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των Sunday Times για το 2026.

Η συνολική περιουσία του πρώην αρχηγού της εθνικής Αγγλίας και της συζύγου του, Βικτόρια Μπέκαμ, υπολογίζεται πλέον στα 1,185 δισεκατομμύρια λίρες.

Το ζευγάρι βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των ανθρώπων του αθλητισμού, πίσω μόνο από την οικογένεια του πρώην ισχυρού άνδρα της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστοουν, η περιουσία της οποίας εκτιμάται στα 2 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο 51χρονος Μπέκαμ, που χρίστηκε ιππότης τον περασμένο Νοέμβριο, είναι πλέον συνιδιοκτήτης της αμερικανικής ομάδας Ίντερ Μαϊάμι, η οποία θεωρείται η πιο πολύτιμη ομάδα του MLS, με αποτίμηση περίπου 1,07 δισεκατομμυρίων λιρών.

Παράλληλα, διατηρεί συνεργασίες ως πρεσβευτής μεγάλων εταιρειών όπως η Adidas και η Hugo Boss.

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της μέσω της εταιρείας μόδας που φέρει το όνομά της, αφού προηγουμένως έγινε παγκοσμίως γνωστή ως μέλος των Spice Girls.

Στην πέμπτη θέση της λίστας των αθλητών βρίσκεται ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, με περιουσία 435 εκατομμυρίων λιρών.

Ο γκολφέρ Ρόρι ΜακΙλρόι καταλαμβάνει την έβδομη θέση με 325 εκατομμύρια λίρες, μετά την κατάκτηση δεύτερου συνεχόμενου τίτλου Masters.

Ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα βρίσκεται όγδοος με 240 εκατομμύρια λίρες, μία θέση πάνω από τον αντίπαλό του στην κατηγορία βαρέων βαρών, Τάισον Φιούρι, η περιουσία του οποίου εκτιμάται στα 162 εκατομμύρια λίρες.

Στη δέκατη θέση βρίσκονται από κοινού ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας Χάρι Κέιν και ο δύο φορές νικητής του Wimbledon, Άντι Μάρεϊ, με περιουσία 110 εκατομμυρίων λιρών ο καθένας.

Παράλληλα, ο συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζιμ Ράτκλιφ, υποχώρησε από την έβδομη στην ένατη θέση της συνολικής λίστας πλουσίων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η περιουσία του μειώθηκε κατά 1,85 δισεκατομμύρια λίρες, στα 15,194 δισεκατομμύρια.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

20 ΧΡΟΝΙΑ LIFO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΟΥΒΑ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διεθνή / Στην Κούβα ο αρχηγός της CIA: Η ενεργειακή κρίση βαθαίνει στη χώρα

Εκατοντάδες πολίτες βγήκαν ξανά στους δρόμους της Αβάνας διαμαρτυρόμενοι για τις πολύωρες διακοπές ρεύματος και τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων, την ώρα που η ενεργειακή κρίση στην Κούβα βαθαίνει ολοένα και περισσότερο
THE LIFO TEAM
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: «Έχω πλήρη επίγνωση των λαθών μου στο παρελθόν, έχω αναλάβει την ευθύνη»

Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποιεί για την ανησυχητική αύξηση του αντισημιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας ότι το μίσος προς τις κοινότητες πρέπει να αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα και χωρίς σιωπή
THE LIFO TEAM
NEW YORK TIMES ΙΣΡΑΗΛ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΜΗΝΥΣΗ

Διεθνή / Ισραήλ: Μηνύει τους NYT για άρθρο που καταγράφει βιασμούς Παλαιστινίων κρατουμένων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τους New York Times ότι «συκοφαντούν τους στρατιώτες του Ισραήλ» και επιχειρούν να δημιουργήσουν «ψευδή εξίσωση» ανάμεσα στη Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό
THE LIFO TEAM
ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΑΚΡΟΝ

Διεθνή / Η πλευρά Μακρόν διαψεύδει ότι το χαστούκι συνδεόταν με μηνύματα του Εμανουέλ Μακρόν σε ηθοποιό

Σύμφωνα με νέο βιβλίο, η Μπριζίτ Μακρόν «έχασε την ψυχραιμία της» κατά τη διάρκεια πτήσης του προεδρικού ζεύγους όταν είδε μήνυμα στο κινητό του Γάλλου προέδρου από Γαλλοϊρανή ηθοποιό
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΙ

Διεθνή / Politico: Η Ταϊβάν είναι το βασικό «αγκάθι» στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς η Κίνα τη θεωρεί μέρος της επικράτειάς της, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν πολιτική «στρατηγικής ασάφειας», αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή της υπόσταση
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΝ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

Διεθνή / Ιρανικές δυνάμεις κατέλαβαν πλοίο-«πλωτό οπλοστάσιο» στον Κόλπο του Ομάν

Τέτοιου είδους πλοία δραστηριοποιούνται συνήθως στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τον Κόλπο του Ομάν, λειτουργώντας ως σημεία ανεφοδιασμού για ένοπλες ομάδες ασφαλείας που συνοδεύουν εμπορικά πλοία σε επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές.
THE LIFO TEAM
 
 