Χανταϊός: Υπό παρακολούθηση 41 άτομα στις ΗΠΑ σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα

Επί του παρόντος, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό παρακολούθηση 41 άτομα για χανταϊό, ανακοίνωσαν σήμερα τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για μια περίοδο 42 ημερών.

Υπό επιτήρηση 41 άτομα στις ΗΠΑ για την περίπτωση νόσησης από χανταϊό

Σύμφωνα με τον Δρ Ντέιβιντ Φίτερ, τον υπεύθυνο διαχείρισης του περιστατικού στα CDC, αυτά τα 41 άτομα προέρχονται από τρεις κύριες ομάδες.

Η μία ομάδα είναι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα και τώρα βρίσκονται στη Νεμπράσκα και το Έμορι.

Η δεύτερη ομάδα είναι άλλοι επιβάτες, που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις ΗΠΑ πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα και η τρίτη ομάδα είναι άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα του χανταϊού, είπε ο Φίτερ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για τον ιό

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανέφερε, ότι είναι πιθανό να καταγραφούν περισσότερες περιπτώσεις χανταϊού μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Νωρίτερα, οι αρχές στο Παρίσι ανακοίνωσαν ότι μια Γαλλίδα που προσβλήθηκε από τον ιό εντός του πλοίου MV Hondius παρουσίασε τη σοβαρότερη μορφή της νόσου και είχε τεθεί σε μηχανική αναπνοή.

Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους ευχαρίστησε αρχικά την Ισπανία για την «αλληλεγγύη» που επέδειξε, φιλοξενώντας το κρουαζιερόπλοιο και προέτρεψε τις αρχές να ακολουθήσουν τις συμβουλές και τις συστάσεις του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ευρύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη, την Τρίτη.

