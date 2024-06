Στη φυλακή ο άνδρας από το «φόρεμα που έσπασε το διαδίκτυο»: Επιχείρησε να στραγγαλίσει τη σύζυγό του

Ο άνδρας πίσω από το viral «φόρεμα που έσπασε το διαδίκτυο» καταδικάστηκε σε 54 μήνες φυλάκιση για βίαια επίθεση και απόπειρα στραγγαλισμού της συζύγου του.

Ο Κιρ Τζόνστον, 38 ετών, πέταξε τη σύντροφό του Γκρέις στο έδαφος, επιχείρησε να την στραγγαλίζει και τη χτύπησε με μαχαίρι, στο σπίτι τους στο Isle of Colonsay, Inner Hebrides της Σκωτίας, τον Μάρτιο του 2022. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης, ο Τζόνστον επιχειρούσε να στραγγαλίσει τη γυναίκα του για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Ο δικαστής τού είπε: «Αρχικά η γυναίκα μπορούσε να ουρλιάξει. Φοβόταν για τη ζωή της και πίστευε ότι είχατε σκοπό να τη σκοτώσετε. Ήσουν πολύ βίαιος. Ο στραγγαλισμός διήρκεσε περίπου 20 δευτερόλεπτα. Δεν έχασε τις αισθήσεις της, αλλά ένιωσε πολύ κοντά σε αυτό».

Το ζευγάρι είχε γίνει πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο το 2015, όταν μια φωτογραφία ενός φορέματος που φορούσε η μητέρα της νύφης στο γάμο τους πυροδότησε μια διαδικτυακή συζήτηση για το χρώμα του. Το δίλημμα τότε αφορούσε το αν το φόρεμα ήταν μαύρο και μπλε, όπως στην πραγματικότητα ή λευκό και χρυσό, που υποστήριζαν πάρα πολλοί. Γνωστό πλέον ως «το φόρεμα που έσπασε το διαδίκτυο», εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συμμετείχαν στη συζήτηση στο hashtag #thedress - συμπεριλαμβανομένων αρκετών διασημοτήτων – μεταξύ αυτών η Taylor Swift, η Demi Lovato και ο Justin Bieber που το έβλεπαν μαύρο και μπλε, ενώ η Anna Kendrick, η Katy Perry και η Kim Kardashian υποστήριζαν πως ήταν λευκό και χρυσό.

Οι Τζόνστον εμφανίστηκαν ακόμη και στο The Ellen DeGeneres Show στις ΗΠΑ, όπου τους παραδόθηκαν 10.000 δολάρια και ένα πολυτελές ταξίδι στη Γρενάδα.

Μάλιστα, τότε, περίπου μια εβδομάδα αφότου η συζήτηση σχετικά με το χρώμα του φορέματος κατέκλυσε το ίντερνετ, το εν λόγω ρούχο επαναπροσδιορίστηκε ως θέμα για την ενδοοικογενειακή βία. Το τμήμα της Νότιας Αφρικής του Στρατού της Σωτηρίας κυκλοφόρησε μια διαφήμιση στους The Cape Times και στο Twitter με μια εμφανώς χτυπημένη και μελανιασμένη γυναίκα που φοράει #thedress στην ασπροχρυσή εκδοχή του, με κείμενο που έγραφε: «Γιατί είναι τόσο δύσκολο να δεις το μαύρο και το μπλε;»

«Η μόνη ψευδαίσθηση είναι αν νομίζεις ότι ήταν επιλογή της. Μία στις 6 γυναίκες πέφτει θύματα κακοποίησης. Σταματήστε την κακοποίηση των γυναικών», κατέληγε το κείμενο.

Why is it so hard to see black and blue? One in 6 women are victims of abuse.#StopAbuseAgainstWomen pic.twitter.com/FgDdKdsMMb — TheSalvationArmySA (@SASalvationArmy) March 6, 2015

Ωστόσο, στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι ο Τζόνστον είχε ιστορικό κακοποίησης της συζύγου του. Την ημέρα της επίθεσης, ο Τζόνστον έπινε σε μία παμπ ενώ η γυναίκα του βρισκόταν αλλού. Ο εισαγγελέας Chris Macintosh είπε ότι η κυρία Τζόνστον έλαβε γραπτά μηνύματα από τον σύζυγό της, που παραπονούνταν ότι δεν έκανε αρκετά για να τον υποστηρίξει.

Όταν η Γκρέις Τζόνστον επέστρεψε στο σπίτι, ο σύζυγός της κοιμόταν. Όταν ξύπνησε, της είπε ότι επρόκειτο να την αφήσει.

Το ζευγάρι κατέληξε έξω από το σπίτι, όπου ο Τζόνστον κάρφωσε τη γυναίκα του στο έδαφος με τα γόνατά του στα χέρια της. Τότε άρχισε να τη στραγγαλίζει και με τα δύο χέρια. Ένας μάρτυρας άκουσε τις κραυγές της και προσπάθησε να τραβήξει τον Τζόνστον μακριά. Αρχικά σταμάτησε αλλά επέστρεψε απειλώντας να «τελειώσει» τη γυναίκα του. Σε εκείνο το σημείο, εθεάθη να κρατά ένα μαχαίρι.

Η κυρία Τζόνστον έστειλε μήνυμα σε φίλους παρακαλώντας για βοήθεια, αλλά τελικά κάλεσε το 999 και είπε στον χειριστή: «Ο άντρας μου προσπαθεί να με σκοτώσει».

Η κυρία Τζόνστον είχε εμφανείς μώλωπες στο λαιμό της ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Ο Τζόνστον τον περασμένο μήνα ομολόγησε την ενοχή του για επίθεση στη γυναίκα του για τον τραυματισμό της και τον κίνδυνο της ζωής. Ο Τζόνστον υποστηρίχθηκε στο δικαστήριο από την οικογένεια και τους φίλους του, συμπεριλαμβανομένης της μαμάς του και της νέας του συντρόφου.

Μερικά από τα tweets του 2015 στο hashtag #thedress:

Why choose sides when you can have them all? #TheDress pic.twitter.com/NZN2uzTHpE — Sephora (@Sephora) February 27, 2015

Throw🔙 | 8 years ago, @TaylorSwift13 & @AlexanderGold joined #TheDress fiasco.



— Is it Blue and Black or White and Gold? pic.twitter.com/F8IlrZOZcN — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) February 28, 2023

Με πληροφορίες από Skynews.com