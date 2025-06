«Σταματήστε το λουτρό αίματος» - Διαμαρτυρία ακτιβιστών για τη Γάζα σε συντριβάνι της Ρώμης

Ακτιβιστές της Greenpeace έβαψαν κόκκινο ένα από τα πιο εμβληματικά μπαρόκ σιντριβάνια της Ρώμης το πρωί της Παρασκευής, συμβολίζοντας αυτό που αποκαλούν «λουτρό αίματος στη Γάζα».

Οι διαδηλωτές μπήκαν στο νερό χωρίς να προκαλέσουν ζημιές και κράτησαν πανό ζητώντας τον τερματισμό της βίας στη Γάζα.

Μεταξύ των μηνυμάτων που αναγράφονταν ήταν «Σταματήστε το λουτρό αίματος στη Γάζα» και «Σταματήστε τη γενοκτονία», ενώ απαιτούσαν τον τερματισμό των στρατιωτικών εμπορικών συμφωνιών και την άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας.

