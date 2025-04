Λονδίνο: Ακτιβιστές της Greenpeace έριξαν κόκκινη μπογιά σε λίμνη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ

O Γουίλ ΜακΚάλουμ, ένα ηγετικό μέλος της Greenpeace στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνελήφθη μαζί με πέντε ακόμη άτομα αφού έριξαν κόκκινη μπογιά σε λίμνη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο, την Πέμπτη 10 Απριλίου.

Σύμφωνα με την Greenpeace, η κίνηση έγινε στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη πώληση όπλων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Η οργάνωση υποστήριξε ότι ο ΜακΚάλουμ, ο οποίος είναι ένας από τους εκτελεστικούς διευθυντές της Greenpeace UK, συνελήφθη ως ύποπτος για συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση εγκληματικής ζημίας, κατηγορία η οποία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Τέσσερις άλλοι ακτιβιστές συνελήφθησαν επίσης κοντά στην πρεσβεία ως ύποπτοι για εγκληματική βλάβη και συνωμοσία για την πρόκληση εγκληματικής βλάβης.

Η Greenpeace αναφέρει ότι 12 ακτιβιστές έριξαν μη τοξική, βιοδιασπώμενη βαφή από δοχεία που έφεραν την επιγραφή Stop Arming Israel στη λίμνη στο Nine Elms, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Η Areeba Hamid, συν-εκτελεστική διευθύντρια της Greenpeace UK, δήλωσε: «Αυτές οι συλλήψεις είναι μια ακόμη απόδειξη ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δέχεται επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτή τη διαμαρτυρία χρησιμοποιήθηκε βιοδιασπώμενη βαφή λίμνης που έχει σχεδιαστεί για να διασκορπίζεται και να ξεπλένεται με φυσικό τρόπο.

