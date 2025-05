Κατάληψη για τη Γάζα στο Κολούμπια - Μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών από την αστυνομία

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε δεκάδες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια μετά από την κατάληψη της βιβλιοθήκης από φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, καθώς κλιμακώνεται η ένταση εν μέσω διαμαρτυριών για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) συνέλαβε δεκάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκένωσης της κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κολούμπια, μόλις μερικές ώρες μετά την κατάληψη της βιβλιοθήκης. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έναν χρόνο αφότου ξέσπασαν μαζικές αντιπολεμικές διαμαρτυρίες στο φημισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ivy League.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος του πανεπιστημίου, Κλερ Σίπμαν, ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση ότι απηύθυνε αίτημα στην αστυνομία για την εκκένωση του κτιρίου, καθώς οι διαδηλωτές αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, παρά την προειδοποίηση ότι η μη συμμόρφωση θα είχε πειθαρχικές και πιθανόν ποινικές συνέπειες. Εκπρόσωπος της NYPD δήλωσε ότι συνελήφθησαν «πολλά άτομα» που αρνήθηκαν να διαλυθούν.

Βίντεο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο η φοιτητική ακτιβιστική ομάδα Columbia University Apartheid Divest (CUAD) κατέγραψε αστυνομικούς με στολές καταστολής να εισέρχονται στην αίθουσα ανάγνωσης της βιβλιοθήκης Butler, καθώς οι διαδηλωτές είχαν σχηματίσει ανθρώπινη αλυσίδα και φώναζαν: «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε εκτός από τις αλυσίδες μας!».

Η κινητοποίηση ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ομάδα ακτιβιστών - πολλοί εκ των οποίων φορούσαν κεφιγιέ, το παραδοσιακό παλαιστινιακό μαντίλι - κατέλαβαν τη βιβλιοθήκη Butler και εγκαταστάθηκαν στον δεύτερο όροφο, σύμφωνα με μαρτυρίες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το CUAD.

Οι ακτιβιστές μετονόμασαν την αίθουσα σε «Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Βασιλείας Al-Araj», αναφορά στον Παλαιστίνιο διανοούμενο και αγωνιστή. Κάποιοι στάθηκαν σε γραφεία με μεγάφωνα, ενώ άλλοι ανάρτησαν πανό με το σύνθημα «απεργία για τη Γάζα» και μοίραζαν φυλλάδια καλώντας το πανεπιστήμιο να «απελευθερωθεί» από επιχειρηματικές σχέσεις και χρηματοδοτήσεις που επωφελούνται από την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.

«Δεν θα είμαστε άχρηστοι διανοούμενοι», ανέφεραν χαρακτηριστικά σε δήλωση που ανάρτησαν στο διαδίκτυο. «Η Παλαιστίνη είναι η πυξίδα μας και στεκόμαστε δυνατοί απέναντι στη βίαιη καταπίεση».

Η διοίκηση του πανεπιστημίου αρχικά έστειλε αξιωματικούς δημόσιας ασφάλειας για να προειδοποιήσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι αρνήθηκαν να επιδείξουν τις ταυτότητές τους και κατήγγειλαν φυσική αντιπαράθεση με τις δυνάμεις ασφαλείας. Το πανεπιστήμιο γνωστοποίησε ότι δύο αξιωματικοί τραυματίστηκαν, ενώ οι φοιτητές ανέφεραν ότι τους «έκοψαν» και τους εμπόδισαν να εξέλθουν από το κτίριο.

Στις 6 μ.μ. (τοπική ώρα), εστάλη ειδοποίηση στους φοιτητές ότι η βιβλιοθήκη ήταν κλειστή και έπρεπε να εκκενωθεί.

«Το αίτημα για την παρουσία της NYPD δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά ήταν απολύτως απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της κοινότητάς μας», ανέφερε η Shipman, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες των ακτιβιστών «εξωφρενικές».

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν περισσότερους από δώδεκα διαδηλωτές με χειροπέδες να οδηγούνται από αστυνομικούς σε λεωφορείο της NYPD. Σύμφωνα με τη φοιτητική εφημερίδα Columbia Daily Spectator, οι συλλήψεις ανήλθαν σε περίπου 75.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, χαρακτήρισε τη διαμαρτυρία «απαράδεκτη» σε δηλώσεις του στο NBC, ενώ αργότερα σημείωσε ότι το πανεπιστήμιο είχε υποβάλει «γραπτό αίτημα» για αστυνομική συνδρομή.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, από την πλευρά της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους αξιωματικούς ασφαλείας που «διατηρούν τους φοιτητές ασφαλείς», προσθέτοντας: «Όλοι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται ειρηνικά. Αλλά η βία, ο βανδαλισμός ή η καταστροφή περιουσίας είναι εντελώς απαράδεκτες».

«Εξετάζουμε το καθεστώς βίζας των εισβολέων και βανδάλων που κατέλαβαν τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κολούμπια», δήλωσε ο υπερυπουργός του Τραμπ Μάρκο Ρούμπιο στην πλατφόρμα Χ. «Οι κακοποιοί υπέρ της Χαμάς δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι στο μεγάλο μας έθνος».

We are reviewing the visa status of the trespassers and vandals who took over Columbia University’s library.



Pro-Hamas thugs are no longer welcome in our great nation.