Επίθεση με drones σε πλοίο ακτιβιστών για τη Γάζα, καταγγέλλει ΜΚΟ

Πλοίο με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο μετέφερε ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα, ανατολικά της Μάλτας.

Την καταγγελία για την επίθεση στο πλοίο με τους ακτιβιστές για τη Γάζα έκανε η ΜΚΟ «Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας», που επίσης, δείχνει το Ισραήλ ως υπεύθυνο για την επίθεση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το πλοίο με το όνομα The Conscience αποτέλεσε στόχο στις 00:23 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα), οπότε και εξέπεμψε αμέσως σήμα κινδύνου (SOS). Η οργάνωση υποστηρίζει ότι είχε ως στόχο να πλεύσει προς τη Γάζα, προκειμένου να «αμφισβητήσει την παράνομη πολιορκία και τον αποκλεισμό του Ισραήλ».

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta . An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

Η κυβέρνηση της Μάλτας επιβεβαίωσε ότι εκδηλώθηκε φωτιά στο πλοίο, η οποία «τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας», και γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Σχετικά με τον αριθμό των επιβαινόντων, ανέφερε πως στο σκάφος βρίσκονταν 12 μέλη πληρώματος και τέσσερις ακτιβιστές. Αντίθετα, η ΜΚΟ δήλωσε ότι στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 30 ακτιβιστές.

