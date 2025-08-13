Φωτιές τώρα σε Αχαΐα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Χίο: Αναζωπυρώσεις, εκκενώσεις και νέα μηνύματα 112

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι φωτιές τώρα σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα, ενώ στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνδράμουν συνολικά 33 εναέρια μέσα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Οι τέσσερις μεγάλες φωτιές μαίνονται από χθες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι 6-8 μποφόρ δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Την ίδια ώρα νέα μηνύματα 112 καλούν κατοίκους να απομακρυνθούν από επικίνδυνες περιοχές, ανεβάζοντας σε χιλιάδες τον συνολικό αριθμό όσων έχουν εκκενώσει τις εστίες τους από χθες.

Φωτιά στην Αχαΐα: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

Δύο μηνύματα 112 εκδόθηκαν σήμερα στην Αχαΐα, το τελευταίο για την περιοχή Μπάλα, καλώντας τους κατοίκους να κινηθούν προς την Πάτρα. Στη Βούντενη, οι φλόγες αναζωπυρώθηκαν κοντά σε σπίτια, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για να περιορίσει την εξάπλωση. Ένα μέτωπο έχει φτάσει έξω από τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκα, προκαλώντας ανησυχία λόγω των καυσίμων στις εγκαταστάσεις. Στα Συχαινά, η φωτιά καίει μέσα στον αστικό ιστό του Κοτρωνίου, με σπίτια σε μικρή απόσταση.

Φωτιά στην Πρέβεζα: Συνεχείς εκκενώσεις οικισμών - 17 κοινότητες χωρίς ρεύμα και νερό

Νέο 112 εκδόθηκε λίγο μετά τις 13:00, καλώντας τους κατοίκους σε Γοργόμυλο, Νέο Γοργόμυλο, Βαθύ και Τσαγκαρόπουλο να κατευθυνθούν προς Πέντε Πηγάδια. Νωρίτερα, μήνυμα είχε σταλεί για απομάκρυνση από την Παλαιά Φιλιππιάδα προς τη Νέα. Στην Παντάνασσα, τουλάχιστον 10 σπίτια έχουν καεί, ενώ ζημιές έχουν υποστεί κτηνοτροφικές μονάδες και μελισσοκομεία. Δεκαεπτά κοινότητες παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό.

Φωτιά στη Χίο: Δύο ανεξέλεγκτα μέτωπα

Δύο μέτωπα μεταξύ Σπαρτούντας και Χαλανδράς αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με ανέμους 6 μποφόρ. Μήνυμα 112 εκδόθηκε για την Καμπιά, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν προς Καρδάμυλα. Στη Βολισσό και γύρω περιοχές έχουν εκκενωθεί οικισμοί, ενώ ζημιές έχουν υποστεί καλλιέργειες και πιθανόν σπίτια.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Βελτιωμένη εικόνα από το πρωί

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της Λιθακιάς, με λίγες διάσπαρτες εστίες να παραμένουν ενεργές, ενώ βελτιωμένη είναι από το πρωί η εικόνα και στο μέτωπο πτος το Κερί. Η Πυροσβεστική έχει χρησιμοποιήσει μέθοδο αντιπύρ για την προστασία κατοικημένων ζωνών. Η ηλεκτροδότηση στη Λιθακιά έχει αποκατασταθεί, ενώ εκτιμάται ότι έχουν καεί περίπου 15.000 στρέμματα.

Στο Συντονιστικό ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προεδρεύοντας σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Facebook Twitter Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Φωτογραφία: Eurokinissi

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωτογραφία από τη φωτιά στη Χίο: Εξαντλημένοι πυροσβέστες ξαπλώνουν στην άσφαλτο για να ξεκουραστούν