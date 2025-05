Ο Αρχοντας των δαχτυλιδιών επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με σκηνοθέτη το «Γκόλουμ»

Ο «Άρχοντας των δαχτυλιδιών» επιστρέφει με την ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» που αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027, όπως ανακοίνωσαν η Warner Bros. και η New Line Cinema.

Η ημερομηνία αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς όλες οι προηγούμενες ταινίες των τριλογιών «The Lord of the Rings» και «The Hobbit» του Πίτερ Τζάκσον είχαν κυκλοφορήσει επίσης τον Δεκέμβριο, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ο Άντι Σέρκις, που υποδύθηκε τον Gollum στις προηγούμενες ταινίες, επιστρέφει τόσο στον ρόλο όσο και ως σκηνοθέτης της νέας ταινίας. Η παραγωγή αναλαμβάνεται από την βραβευμένη με Όσκαρ ομάδα των Πίτερ Τζάκσον, Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Γουόλς, Μπόγιενς, μαζί με τις Φίμπι Γκίτινς και Άρτι Παπαγεωργίου. Στην παραγωγή συμμετέχει επίσης ο Ζέιν Γουάινερ, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Κεν Κάμινς, Άντι Σέρκις και Τζόναθαν Κάβεντις από την Imaginarium.

Η ταινία θα εξερευνήσει μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας της Μέσης Γης, τοποθετημένη χρονικά ανάμεσα στα γεγονότα του «Χόμπιτ» και της «Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού». Η πλοκή θα εστιάσει στην πορεία του Gollum πριν ξεκινήσει η αποστολή του Frodo, φωτίζοντας τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις του χαρακτήρα.

Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ζηλανδία, διατηρώντας το οπτικό ύφος και το τοπίο που χαρακτήρισαν τις προηγούμενες ταινίες. Η Warner Bros. ανακοίνωσε την καθυστέρηση της κυκλοφορίας από το 2026 στο 2027, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της παραγωγής και της μεταπαραγωγής.

Η ανακοίνωση της ταινίας έρχεται μετά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της Warner Bros Discovery, με αύξηση των συνδρομητών στις streaming υπηρεσίες και των κερδών. Οι προηγούμενες έξι live-action ταινίες της Warner Bros./New Line έχουν συγκεντρώσει πάνω από 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

