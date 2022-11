Σώος μετά από 15 ώρες στη θάλασσα επιβάτης που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο - «Θαύμα των Ευχαριστιών»

Ένας επιβάτης που δηλώθηκε αγνοούμενος σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Κόλπο του Μεξικού, διασώθηκε μετά από πάνω από 15 ώρες στη θάλασσα, ανακοίνωσε η αμερικανική Ακτοφυλακή.

Ο 28χρονος βρισκόταν σε μπαρ του Carnival Valor μαζί με την αδερφή του το βράδυ της Τετάρτης, έφυγε για την τουαλέτα, και δεν επέστρεψε ποτέ.

Αμέσως κινήθηκαν οι διαδικασίες εντοπισμού του, με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης να σαρώνουν τη θαλάσσια περιοχή.

Τελικά, ο νεαρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης, περίπου 30 ανοιχτά της Λουιζιάνα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική Ακτοφυλακή, ο ίδιος φαίνεται χωρίς σωσίβιο να κάνει σήμα στους ανθρώπους του λιμενικού.

Footage from the rescue of the cruise ship passenger last night. Can also be downloaded here: https://t.co/xk0pBnVr1E pic.twitter.com/GK1IXCKlgx