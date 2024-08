Σικελία: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη της Αίτνας

Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτει το τρομακτικό μεγαλείο της Αίτνας, στη Σικελία, μιας και το ηφαίστειο εξερράγη ξανά.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα μετά από τετραετή παύση.

Mount Etna, Europe's tallest and most active volcano, put on a stunning display at dawn over Sicily pic.twitter.com/VWZrTo8C9j — Reuters (@Reuters) August 4, 2024

Η τέφρα που εκλύθηκε από την έκρηξη της Αιτνας, του ψηλότερου ηφαιστείου της Ευρώπης έχει περιορίσει τις αφίξεις στο αεροδρόμιο της Κατάνια.

Αρκετές πτήσεις έχουν εκτραπεί σε αεροδρόμια όπως το Παλέρμο και το Κομίσο, καθώς οι πιλότοι αγωνίζονται με την ορατότητα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιταλία: Κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τουρίστας πέθανε ξαφνικά ενώ ανέβαινε στην Αίτνα εν μέσω καύσωνα