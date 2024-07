Ιταλία: Κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα

Οι πτήσεις του εξυπηρετούν το αεροδρόμιο της Κατάνιας, στην ανατολική Σικελία, ανεστάλησαν σήμερα μετά την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου της Αίτνα, όπως ανακοίνωσε η εταιρία διαχείρισης του αεροδρομίου, δημιουργώντας νέα προβλήματα για τους ταξιδιώτες κατά την υψηλή θερινή τουριστική περίοδο.

Η Αίτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, καταγράφει έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες, εκτοξεύοντας καυτή τέφρα και λάβα.

Το αεροδρόμιο της Κατάνιας είχε ήδη κλείσει νωρίτερα αυτό τον μήνα λόγω της ηφαιστειακής τέφρας στον ουρανό. Αποτελεί κόμβο για το ανατολικό τμήμα της Σικελίας και προσελκύει περισσότερες αφίξεις από την πρωτεύουσα Παλέρμο.

🔺CATANIA AIRPORT 🔺

Due to the Etna's eruptive activity and the presence of volcanic ash on the runways, @CTAairport is currently closed. Flight operations are estimated to resume at 8:00 PM. Please check the status of your flight on https://t.co/HBEMobSCtA or on the ITA Airways… pic.twitter.com/NE2xlDN6F6