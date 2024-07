Συναγερμός στην Ιταλία - Τα ηφαίστεια Αίτνα και Στρόμπολι εκτοξεύουν τέφρα και λάβα

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές της Ιταλίας τις τελευταίες ώρες, καθώς εντείνονται οι εκρήξεις τόσο στο ηφαίστειο της Αίτνας όσο και στο Στρόμπολι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορείς, λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τα ηφαίστεια, οι Αρχές στη Σικελία αναβάθμισαν το επίπεδο συναγερμού και έκλεισαν προσωρινά σήμερα το αεροδρόμιο της Κατάνια. Η Αίτνα, που αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια ηφαίστεια στον κόσμο, έχει καταγράψει έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες.

Από τις εκρήξεις της, φωτίζεται όλος ο ουρανός κοντά στην πόλη της Κατάνια, ενώ το Στρόμπολι στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Σικελίας εκλύει λάβα η οποία ξεχύνεται και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Η ιταλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας εξέδωσε την ανώτατη, «κόκκινη» προειδοποίηση για το Στρόμπολι, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει.

Etna and Stromboli volcanoes are just over 65 miles apart as the crow flies.



Today, Mount Etna, Sicily - Italy is experiencing a very strong eruptive activity, which is beginning to affect air traffic as well.