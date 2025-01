Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα πλήττει τις ΗΠΑ: Νταλίκες γλιστρούν λόγω παγετού - «Μείνετε σπίτι»

Η «χειρότερη χειμερινή καταιγίδα», όπως την χαρακτηρίζουν οι μετεωρολόγοι, σαρώνει τις ΗΠΑ.

Οι μεσοδυτικές ΗΠΑ κατακλύζονται από μια σφοδρή χειμερινή καταιγίδα που θα μπορούσε να προκαλέσει τις πιο έντονες χιονοπτώσεις και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες από το 2011, την ώρα που έως και 30 πολιτείες έχουν λάβει προειδοποίηση για τις μετακινήσεις λόγω καιρού. Άλλωστε, πολλές πολιτείες, όπως το Αρκάνσας, το Κάνσας, το Κεντάκι, το Μιζούρι και η Βιρτζίνια βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) προειδοποίησε «σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή» και «επικίνδυνες ή αδύνατες συνθήκες οδήγησης» στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Επιπλέον, η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει εκατομμύρια Αμερικανούς στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες για τις χιονοθύελλες, τον παγετό και τις βροχοπτώσεις μέχρι τη Δευτέρα.

Παράλληλα, εκατομμύρια Αμερικανοί θα δουν ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών. Ο μετεωρολόγος Ριτς Μπαν της NWS ανέφερε πως η κακοκαιρία επηρεάζει περισσότερους από 60 εκατομμύρια κατοίκους. Σε μια τεράστια έκταση από τη Νεμπράσκα και το Κάνσας μέχρι το ανατολικό άκρο των ΗΠΑ (Οχάιο, Ιντιάνα, Πενσιλβάνια, Βιρτζίνια) το ύψος του χιονιού ενδέχεται να φθάσει τα 30 εκατοστά.

Για αυτό, υπάρχουν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις καθώς οι δρόμοι γλιστράνε, προτρέποντάς τους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ο παγετός έχει προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αρκετών περιοχών, κάτι για το οποίο είχε ενημερώσεις ο μετεωρολόγος Ριτς Μπαν.

Βίντεο στα social δείχνουν αμάξια, νταλίκες και φορτηγά να είναι στον αυτοκινητόδρομο και να «φεύγουν» λόγω του πάγου. Μάλιστα, σε ένα από αυτά τα βίντεο, ο οδηγός προσπαθεί να κρατήσει σταθερό το όχημα καθώς ο δρόμος γλιστράει και το όχημα «χορεύει» στο οδόστρωμα:

🌨️🚗 A powerful ice storm created impossible driving conditions, paralyzing Kansas City metro highways. Drivers faced pile-ups, miles of traffic jams, and closures on Saturday.



This ice storm is part of a massive winter system bringing blizzard conditions, record-breaking snow,… pic.twitter.com/CvH45Kd0NW