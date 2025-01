«Χάος» σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία, Νότια Κορέα λόγω κακοκαιρίας – Προβλήματα σε αεροδρόμια και δρόμους

Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες χώρες, εντός κι εκτός Ευρώπης, λόγω της κακοκαιρίας και των χιονοπτώσεων.

Χιονοθύελλες και παγετός πλήττουν τις κεντρικές και ανατολικές ΗΠΑ. Επίσης, προβλήματα υπάρχουν στις μετακινήσεις σε Βρετανία και Ολλανδία εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων ενώ δύσκολη είναι και η κατάσταση στα αεροδρόμια της Γερμανίας λόγω της κακοκαιρίας. Παράλληλα, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι στη Νότια Κορέα, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν υπέρ αλλά και κατά της σύλληψης του παυθέντος προέδρου Γιουν Σοκ-γελ. Από την άλλη, κορυφώνεται το κύμα καύσωνα στη Βικτώρια στην Αυστραλία.

ΗΠΑ: Χιονοθύελλες και παγετός στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες

Εκατομμύρια Αμερικανοί στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες είναι αντιμέτωποι με χιονοθύελλες, παγετό και βροχοπτώσεις μέχρι τη Δευτέρα, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS). Οι κυβερνήτες του Κεντάκι και της Βιρτζίνιας έχουν ήδη κηρύξει τις πολιτείες τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επερχόμενη καταιγίδα.

Ο μετεωρολόγος Ριτς Μπαν της NWS ανέφερε πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερους από 60 εκατομμύρια κατοίκους. Σε μια τεράστια έκταση από τη Νεμπράσκα και το Κάνσας μέχρι το ανατολικό άκρο των ΗΠΑ (Οχάιο, Ιντιάνα, Πενσιλβάνια, Βιρτζίνια) το ύψος του χιονιού ενδέχεται να φθάσει τα 30 εκατοστά. Ο παγετός αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αρκετών περιοχών στο νότιο Μισούρι, στο Κεντάκι και στο Τενεσί, τόνισε ο μετεωρολόγος Ριτς Μπαν. «Θα είναι σχεδόν αδύνατο να οδηγήσετε σε ορισμένες περιοχές», συμπλήρωσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι έκλεισε προσωρινά το απόγευμα του Σαββάτου εξαιτίας της ταχείας συσσώρευσης πάγου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο Μπαν είπε ότι η καταιγίδα προβλέπεται να απομακρυνθεί το βράδυ της Δευτέρας από την Ανατολική Ακτή, αλλά ένα κύμα αρκτικού ψύχους θα φέρει παγωνιά στις ανατολικές πολιτείες προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Βρετανία - Ολλανδία: Προβλήματα στις μετακινήσεις εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων

Σφοδρές χιονοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις στην Αγγλία σήμερα το πρωί, όπου τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ και του Λίβερπουλ έκλεισαν τους διαδρόμους τους προσγείωσης-απογείωσης. Πολλά εκατοστά χιονιού έπεσαν στην Αγγλία και στην Ουαλία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. Στο Δυτικό Γιορκσάιρ (βόρεια Αγγλία), το έδαφος καλύφθηκε σήμερα το πρωί από χιόνι ύψους 12 εκατοστών, έγινε γνωστό από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office. Έως 40 εκατοστά χιονιού έπεσαν σε ορισμένες περιοχές σε υψόμετρο άνω των 300 μέτρων.

Heavy snow brings widespread disruption across the UK and Germany



The National Grid, which oversees the country's electricity network, said it had been working to restore power after outages acr… https://t.co/vdL2zsRyus pic.twitter.com/3oviAi2KeY — News Hub (@NewsHubGlobe) January 5, 2025

Snow causes disruption for air travellers in England and Germany https://t.co/31Y1Xe77y6



Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ (βόρεια Αγγλία) ανέφερε στο Χ λίγο μετά τις 07.00 τοπική ώρα ότι οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης παραμένουν κλειστοί. «Οι επιχειρήσεις θα επαναληφθούν το συντομότερο», επισήμανε το αεροδρόμιο, συστήνοντας στους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταιρεία τους. Στο αεροδρόμιο του Λίβερπουλ (βόρεια) «οι ομάδες εργάζονται πυρετωδώς για να καθαρίσουν τον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης», που έχει επίσης κλείσει. Η κυκλοφορία, αντιθέτως, ξεκίνησε εκ νέου στα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ και του Μπρίστολ, όπου οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης έκλεισαν τη νύχτα.

Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους. Η διαχειρίστρια εταιρεία National Highways είπε πως πολλοί δρόμοι στη βόρεια Αγγλία έκλεισαν τη νύχτα. Στο Χαμσάιρ (νότια Αγγλία), ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου προς τα βόρεια έκλεισε σήμερα το πρωί λόγω των πλημμυρών που προκάλεσε το χιόνι το οποίο έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τη National Highways. Η διαχειρίστρια εταιρεία προειδοποιεί για το ενδεχόμενο παγετού σε πολλούς δρόμους. Επιπλέον, τουλάχιστον μία σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Λιντς (βόρεια), έκλεισε.

Now that's a decent amount of snow! We've had a couple of inches where I am in the uk and people are having meltdowns 😂 pic.twitter.com/H9ki7Xp56v — Caron Williams (CW) 🇬🇧🐎🐎🐎 (@caronw_com) January 5, 2025

There was a snow blizzard in England last night that blanketed parts of the UK. The morning views were beautiful!



The southern parts experienced snow last night, now turning to rain, but heavy snow is still hitting the north. #SnowDay#uksnow #Weather pic.twitter.com/qdWwEojBRc — 360onhistory | Where Science Meets History (@360onHistory) January 5, 2025

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση έπληξαν πολλά νοικοκυριά στην Αγγλία και την Ουαλία. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σήμερα σε πολλές περιοχές της Αγγλίας, σύμφωνα με το Met Office. Τουλάχιστον 70 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε άλλες υπήρξαν καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, εκχιονιστικά μηχανήματα άρχισαν να απομακρύνουν το χιόνι στο αεροδρόμιο σήμερα νωρίς το πρωί και το Σίπχολ αναμένεται να λειτουργεί εκ νέου γύρω στο μεσημέρι. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις. Τελευταία ημέρα των σχολικών διακοπών στην Ολλανδία και ένα λεπτό στρώμα χιόνι έχει καλύψει τμήματα του Άμστερνταμ.

Γερμανία: Προβλήματα σε αεροδρόμια λόγω της κακοκαιρίας

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε εκατοντάδες πτήσεις στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, της Στουτγκάρδης προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα. Τα σοβαρότερα προβλήματα διαπιστώνονται στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, τουλάχιστον 120 απογειώσεις και προσγειώσεις από τις 1.090 που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα έχουν ήδη ακυρωθεί, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης του αεροδρομίου, Fraport.

Snow show in Hannover, Germany. Captured by slow motion using Samsung AI#IchbinHanna #snowfall pic.twitter.com/F8RLNzUQx1 — محمد جواد Muhammad Jawad (@JawadMonghol) January 5, 2025

🇩🇪Snow and black ice caused the cancellation of dozens of flights on Sunday at #frankfurtairport , #Germany's largest hub



📌Read more: https://t.co/kJSLi9fZMo pic.twitter.com/R0XwbxgpX6 — News.Az (@news_az) January 5, 2025

Οι διάδρομοι προσγείωσης έπρεπε να καθαριστούν επειδή η ορατότητα ήταν κακή, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις προκαλεί η διαδικασία αποπάγωσης των αεροσκαφών, λόγω των καιρικών συνθηκών. Στο αεροδρόμιο του Μονάχου τα προβλήματα είναι πιο περιορισμένα, με λίγες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του πτητικού προγράμματος, όπως και στη Στουτγκάρδη, όπου οι υπηρεσίες ζητούν από τους επιβάτες να προσέρχονται αρκετά νωρίτερα στο αεροδρόμιο.

Snow and black ice forced the cancellation Sunday of dozens of flights at Frankfurt airport, Germany's largest airport.



Read more: https://t.co/pqkuIWZcda — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) January 5, 2025

🌨️ Snow and black ice forced the cancellation Sunday of dozens of flights at Frankfurt airport, Germany's largest airport.

In all, 120 of some 1,990 flights at the airport in the country's west were cancelled, a spokesperson told AFP.

➡️ https://t.co/DpxkoRebc2 pic.twitter.com/y2PIQ1wyjc — AFP News Agency (@AFP) January 5, 2025

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας διαπιστώνονται και στη λειτουργία των σιδηροδρόμων, κυρίως στην περιοχή της Φρανκφούρτης, ενώ οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, όπου μπορεί να υπάρχει χιόνι ή πάγος. Στην Κάτω Σαξονία, στη Βαυαρία και στη Θουριγγία έχουν καταγραφεί από χθες το βράδυ περίπου 120 τροχαία ατυχήματα, χωρίς ωστόσο σοβαρούς τραυματισμούς.

Νότια Κορέα: Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν

Χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν το χιόνι σήμερα στη Σεούλ και συμμετείχαν σε διαδηλώσεις υπέρ αλλά και κατά της σύλληψης του παυθέντος προέδρου Γιουν Σοκ-γελ ενώ η πολιτική κρίση στη Νότια Κορέα φαίνεται να οδεύει προς μία ακόμα αντιπαράθεση.

Με το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Γιουν με τη κατηγορία της στάσης να λήγει τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 17.00 ώρα Ελλάδας) αύριο, Δευτέρα, διάφορες ομάδες πραγματοποίησαν διαδηλώσεις κοντά στην επίσημη κατοικία του, κάποιοι ζητώντας την άμεση σύλληψή του και άλλοι διαδηλώνοντας κατά αυτής.

Ο Γιουν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που βρέθηκε αντιμέτωπος με σύλληψη λόγω της αποτυχημένης απόπειράς του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου, κάτι που προκάλεσε πολιτικό χάος στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας και βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ.

Thousands braved heavy snow in Seoul on Sunday to rally for and against arresting impeached President Yoon Suk Yeol, as South Korea's political crisis appeared headed toward another high-stakes confrontation. https://t.co/53xDP9uOiD pic.twitter.com/tEllWdOzcq — Reuters (@Reuters) January 5, 2025

Pro-democracy protesters in South Korea stood their ground all night to demand the arrest of Yoon Suk Yeol, despite the snow, “As our hearts were filled with solidarity, our fears and the cold gradually were forgotten.” Their voices are growing louder https://t.co/pNXEYcT4je — Joseph Kim (@josungkim) January 5, 2025

Protests Erupt in Snow-Covered Seoul Over Impeached President Yoon Suk Yeol



Seoul, South Korea — Thousands of protesters took to the streets of the snow-blanketed capital to voice their support or opposition to impeached President Yoon Suk Yeol. Demonstrators braved harsh… pic.twitter.com/4Snv2LTji9 — Dr.Jack (@him_yadav) January 5, 2025

Το κοινοβούλιο της χώρας έχει ψηφίσει υπέρ της καθαίρεσης του συντηρητικού προέδρου και έχει ανασταλεί η άσκηση των επίσημων καθηκόντων του, ωσότου αποφανθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο, το αργότερο στα μέσα Ιουνίου, αν πράγματι θα απομακρυνθεί από το αξίωμά του. Την Παρασκευή, οι ερευνητές παρεμποδίστηκαν να τον συλλάβουν από την προσωπική προεδρική ασφάλεια του Γιουν και στρατιώτες σε μια αντιπαράθεση που κράτησε έξι ώρες.

Κάποιους από τους διαδηλωτές σήμερα είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Σεούλ ήδη από την νύχτα, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου. Πάνω από 5 εκατοστά χιόνι είχαν στρωθεί σε τμήματα της πρωτεύουσας, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για σφοδρές χιονοπτώσεις.

«Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τα θεμέλια της κοινωνίας μας τιμωρώντας τον πρόεδρο που αρνήθηκε το σύνταγμα», δήλωσε ο Γιανγκ Κιουνγκ-σου, επικεφαλής της Κορεατικής Συνομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων (KCTU), σημαντικού εργατικού συνδικάτου που συμμετείχε στις διαδηλώσεις. «Πρέπει να ρίξουμε τον εγκληματία Γιουν Σοκ-γελ και να τον συλλάβουμε και να τον θέσουμε υπό κράτηση το συντομότερο δυνατόν».

Thousands braved heavy snow in Seoul on Sunday to rally for and against arresting impeached President Yoon Suk Yeol, as South Korea's political crisis appeared headed toward another high-stakes confrontation. pic.twitter.com/57XuS1ZD42 — Geopolitical Kid (@Geopoliticalkid) January 5, 2025

Thousands braved heavy snow in Seoul on Sunday to rally for and against arresting impeached President Yoon Suk Yeol, as South Korea's political crisis appeared headed toward another high-stakes confrontation.



With an arrest warrant against Yoon for alleged insurrection expiring… pic.twitter.com/WvuJeorp1v — Gulf Daily News (@GDNonline) January 5, 2025

Σε κοντινή απόσταση, υποστηρικτές του Γιουν κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Θα πολεμήσουμε για τον Πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ» και «Σταματήστε την κλοπή», μια φράση που χρησιμοποιήθηκε από τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ όταν εκείνος έχασε τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Αντίστοιχες διαδηλώσεις συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χθες, με την αστυνομία να προσπαθεί να διαλύσει τους διαδηλωτές της KCTU που είχαν καταλάβει δρόμους και προκαλούσαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Δύο άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση, κατηγορούμενοι για επίθεση κατά αστυνομικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Αυστραλία: Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα στη Βικτώρια

Από την άλλη, κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που σαρώνει τη νοτιοανατολική Αυστραλία, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού για δασικές πυρκαγιές στην πολιτεία Βικτώρια. Την προηγούμενη εβδομάδα, τεράστια πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό Γκράμπιανς έκανε στάχτη αγροικίες και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο υδράργυρος ενδέχεται να σκαρφαλώσει σήμερα στους 45 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας Βικτώρια, της δεύτερης πιο πυκνοκατοικημένης στην Αυστραλία. Η θερμοκρασία στη Μελβούρνη προβλέπεται να ανέλθει στους 38°C. Στην πόλη Μιλντούρα, στο βορειοδυτικό άκρο της πολιτείας, τα θερμόμετρα έδειχναν 32,9 βαθμούς Κελσίου στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα) και η πρόγνωση έκανε λόγο για μέγιστη θερμοκρασία 42°C, υπερβαίνοντας τη συνηθισμένη για τον Ιανουάριο στην περιοχή.

Οι αρχές της πολιτείας Βικτώρια προειδοποιούν για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς σε ορισμένες περιοχές. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η μετεωρολόγος Μίριαμ Μπράντμπερι προειδοποίησε πως το κύμα καύσωνα στη Βικτώρια θα κορυφωθεί σήμερα και ότι μια ανάσα δροσιάς αναμένεται από το βράδυ. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προβλέπονται επίσης σε περιοχές της Δυτικής Αυστραλίας, της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Τασμανίας. Το χειρότερο καλοκαίρι των τελευταίων ετών στην Αυστραλία ήταν εκείνο του 2019-2020, όταν πυρκαγιές έκαναν στάχτη μια έκταση στο μέγεθος της Τουρκίας και προκάλεσαν τον θάνατο 33 ανθρώπων.