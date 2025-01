Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με τη «χειρότερη χειμερινή καταιγίδα»: Ίσως «ο πιο κρύος Ιανουάριος» από το 2011

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για τη χειρότερη χειμερινή καταιγίδα, την ώρα αρκετές πολιτείες, όπως Κεντάκι και Βιρτζίνια, έχουν ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την κακοκαιρία που πλησιάζει την περιοχή.

Η χειμερινή καταιγίδα σαρώνει τις ΗΠΑ προς τα ανατολικά, φέρνοντας στις πολιτείες ένα μείγμα από χιόνι, ισχυρούς ανέμους και βροχή. Η παρουσιάστρια του BBC Weather Ελίζαμπεθ Ριζίνι προειδοποιεί για «πραγματικά ύπουλες συνθήκες ταξιδιού» καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής λόγω του χιονιού, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές που επλήγησαν από την καταιγίδα. Έτσι, μεγάλες πόλεις στις μεσοδυτικές και ανατολικές ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με τη χιονοθύελλα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να αναμένονται σε Ουάσιγκτον και Ιντιανάπολη της Ιντιάνα. Βίντεο στα social δείχνουν αμάξια να είναι στον αυτοκινητόδρομο ενώ ένας οδηγός προσπαθεί να κρατήσει σταθερό το όχημα καθώς ο δρόμος γλιστράει:

🌨️🚗 A powerful ice storm created impossible driving conditions, paralyzing Kansas City metro highways. Drivers faced pile-ups, miles of traffic jams, and closures on Saturday.



This ice storm is part of a massive winter system bringing blizzard conditions, record-breaking snow,… pic.twitter.com/CvH45Kd0NW