Σερβία: Έφτασαν στο Στρασβούργο οι φοιτητές που έκαναν ποδηλατική διαμαρτυρία

Φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από τη Σερβία, που ξεκίνησαν τη ποδηλατική διαμαρτυρία από το Νόβι Σαντ έφτασαν στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Ολοκλήρωσαν μια διαδρομή 1.400 χιλιομέτρων, ως εξέλιξη τις πολύμηνης διαμαρτυρίας στη χώρα κατά της διαφθοράς. Έφτασαν στο Στρασβούργο, την ώρα της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου την προσοχή προσπαθούν να κεντρίσουν.

Σέρβοι -και όχι μόνο- φοιτητές σκοπεύουν να απευθυνθούν σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για να δοθεί η απαραίτητη προσοχή σε ζητήματα που επισκιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έξαρση της προπαγάνδας στη χώρα.

Το ταξίδι, που ονομάστηκε «Γύρος προς το Στρασβούργο», ξεκίνησε στις 3 Απριλίου και κάλυψε την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Αυστρία και τη Γερμανία, με στάσεις σε πόλεις όπως η Βουδαπέστη, η Βιέννη και η Στουτγάρδη. Στόχος, είναι να παραδώσουν μια επιστολή στην οποία θα περιγράφουν λεπτομερώς τις ανησυχίες που εντάθηκαν ιδιαίτερα, μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Serbian Student Cyclists Arrive in Strasbourg to Seek EU Support. A group of students and academic community members from Serbia, who embarked on a 1,300-kilometer bicycle journey from Novi Sad, arrived in Strasbourg, France. The students, protesting… pic.twitter.com/sFXHwNLaY5

1,400 km by bike to defend democracy. And tonight, they made it. 80 Serbian students arrived in Strasbourg after cycling from Novi Sad to denounce corruption and democratic decline in their country.

Their message is loud and clear. And our ears — and hearts — are with them.

