Φοιτητές εναντίον προπαγάνδας: Μαζική διαμαρτυρία σε φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό σταθμό στη Σερβία

Το κρίσιμο σημείο όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και τη δημοκρατία που βρίσκεται η Σερβία υπογραμμίζουν οι φοιτητικές κινητοποιήσεις σε φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ.

Σήμερα, Σάββατο 29 Μαρτίου, Σέρβοι φοιτητές και διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό Informer στο Βελιγράδι, καταγγέλλοντας τον ως «εργαλείο προπαγάνδας». Κρατώντας πανό που έγραφαν «Χειραγωγοί, όχι δημοσιογράφοι» και κυματίζοντας σημαίες της Σερβίας, οι διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή τους για τη συνεχιζόμενη παραπληροφόρηση και την επίθεση στα δικαιώματα τους.

Ο Μπόγκνταν Βούτσιτς, φοιτητής που συμμετείχε στη διαμαρτυρία, ανέφερε πως ο Informer έχει επανειλημμένα παραβιάσει τη δημοσιογραφική δεοντολογία, δημοσιοποιώντας προσωπικές πληροφορίες συμμαθητή του. Σύμφωνα με στοιχεία, το φιλοκυβερνητικό μέσο παραβίασε τον Κώδικα Δεοντολογίας 647 φορές μέσα στο 2024. Παράλληλα, άλλα φιλοκυβερνητικά μέσα έχουν χαρακτηρίσει τους φοιτητές «ξένους πράκτορες» και «τρομοκράτες», εντείνοντας τη διχαστική ατμόσφαιρα που επικρατεί στη Σερβία.

Οι διαδηλώσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κινήματος κατά της διαφθοράς που ξεκίνησε μετά από τραγικό δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Οι φοιτητές κατηγορούν τα φιλοκυβερνητικά μέσα για διάδοση ψευδών ειδήσεων και προσπάθεια φίμωσης της αντιπολίτευσης.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Protests have begun in front of the Informer building, a pro-government media outlet, in Belgrade, Serbia.



Bikers have also joined the demonstration.https://t.co/jEoMfWdp7p pic.twitter.com/PPAQOxpshL